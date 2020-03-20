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20 марта 2020, пятница, 14:20 111
Общество 2020-03-20T14:22:27+02:00
Українські Новини
"Киев, подвези!". В Viber появился чат для попутчиков

"Киев, подвези!". В Viber появился чат для попутчиков

Валерия Драгомирова
Киев, Чат, карантин в Украине, Киев подзвези
Водитель.Фото: pixabay
Водитель.Фото: pixabay

Карантин доставляет украинцам много неудобств. В больших городах закрылось метро, а в маршрутках и троллейбусах вводят ограничение по количеству пассажиров. Для того, чтобы быстрее передвигаться по городу, в Viber появился чат "Киев подвези!". С помощью этого чата можно найти себе попутчиков или водителя.

Писать в чате нужно по сути:

  • Водитель/Пассажир.


  • Время.

  • Направление.

  • Цена.

Дальше договариваться о поездке нужно в личных сообщениях.

Присоединиться к чату можна по ссылке.

Как сообщали Українські Новини, Кличко допускает, что в Киеве на время карантина отменят автобусы, трамваи и маршрутки. Он также допускает введение чрезвычайного положения в Украине. 

Кроме того, в Харькове разъяренные люди блокируют трамваи, протестуя против закрытия метро.

Ранее полицейские в Киеве не давали людям сесть в транспорт.

В Нацполиции сообщили, что контролируют общественный транспорт только на конечных остановках. 

Тем временем Зеленский призывал местные власти максимально увеличить количество общественного транспорта

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