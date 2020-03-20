"Киев, подвези!". В Viber появился чат для попутчиков

Карантин доставляет украинцам много неудобств. В больших городах закрылось метро, а в маршрутках и троллейбусах вводят ограничение по количеству пассажиров. Для того, чтобы быстрее передвигаться по городу, в Viber появился чат "Киев подвези!". С помощью этого чата можно найти себе попутчиков или водителя. Писать в чате нужно по сути: Водитель\/Пассажир. Время. Направление. Цена. Дальше договариваться о поездке нужно в личных сообщениях. Присоединиться к чату можна по ссылке.Как сообщали Українські Новини, Кличко допускает, что в Киеве на время карантина отменят автобусы, трамваи и маршрутки. Он также допускает введение чрезвычайного положения в Украине. Кроме того, в Харькове разъяренные люди блокируют трамваи, протестуя против закрытия метро.Ранее полицейские в Киеве не давали людям сесть в транспорт.В Нацполиции сообщили, что контролируют общественный транспорт только на конечных остановках. Тем временем Зеленский призывал местные власти максимально увеличить количество общественного транспорта.