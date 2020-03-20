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20 березня 2020, пʼятниця, 14:42 22
Силові структури 2020-03-20T15:45:01+02:00
Українські Новини
Патрульні зупиняють всі автобуси і маршрутки на в'їздах у Київ

Патрульні зупиняють всі автобуси і маршрутки на в'їздах у Київ

Валерия Драгомирова
Карантин, Київ, Патрульні
Поліція. Фото: Facebook/Патрульна поліція
Поліція. Фото: Facebook/Патрульна поліція

У той час, як МОЗ оголосило про другий рівень епідемії коронавірусу в Україні, патрульні поліцейські зупиняють всі без винятку автобуси і маршрутки на в'їздах у Київ.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба департаменту патрульної поліції.

Весь транспорт, який перевозить людей, зупиняється відповідно до постанови Кабміну №215 та пунктом 7 ст. 35 закону про Нацполіцію.

Автобуси та мікроавтобуси, які перевозять пасажирів, перевіряють на дотримання правил карантину. Для перевірки автобусів діє 8 блокпостів на в'їздах у Київ, а саме на: КП "Богатирське", "Биківня", "Бориспільське", "Дніпропетровське", "Житомирське", "Гостомельке", "Водогін".

Перевіряються всі пасажирські перевізники.

Як повідомляли Українські Новини, поліція склала 405 адмінпротоколів і відкрила 6 справ за порушення правил карантину.

Кличко допускає, що у Києві на час карантину скасують автобуси, трамваї і маршрутки. Він також допускає введення надзвичайного стану в Україні.

Крім того, у Viber з'явився чат для попутників "Київ, підвези!".

Тим часом Зеленський закликав місцеву владу максимально збільшити кількість громадського транспорту.

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