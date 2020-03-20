В Харькове разъяренные люди блокируют трамваи, протестуя против закрытия метро

В Харькове у одного трамвая разъяренные пассажиры разбили лобовое стекло из-за ограничений по количеству пассажиров на время карантина, а также закрытия метро.

Как сообщает директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, сегодня утром пассажиры блокировали движение ряда трамвайных маршрутов в знак протеста против введенных ограничений по количеству людей в салоне, пишет "Вечерний Харьков".

"Остановка трамвая "Станция метро академика Павлова", ул.Героев Труда-ул.Академика Павлова, разворотный круг 602м/р, пр.Тракторостроителей-ул.Немышлянская, ул.Морозова-ул.Киргизская к ул.Костычева; Салтовское шоссе-пр.Тракторостроителей, Холодная гора - это только краткий перечень улиц и остановок, где горожане перекрывают движение трамваев из-за ограничения количества пассажиров", – рассказал чиновник.

Он отметил, что везде вызывают полицию для разблокирования движения, но это пока мало помогает, а при закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей.

Стекло в трамвае в Харькове Фото: Юрий Сидоренко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Харьков парализовали пробки и перегруженный транспорт из-за закрытия метро.

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