подписаться на рассылку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
20 марта 2020, пятница, 13:35 19
Общество 2020-03-20T13:53:28+02:00
Українські Новини
В Харькове разъяренные люди блокируют трамваи, протестуя против закрытия метро

В Харькове разъяренные люди блокируют трамваи, протестуя против закрытия метро

Ярина Вацяк
закрытие метро, коронавирус в Украине, карантин в Украине, трамваи в Харькове
Трамвай в Харькове Фото: Юрий Сидоренко/Facebook
Трамвай в Харькове Фото: Юрий Сидоренко/Facebook

В Харькове у одного трамвая разъяренные пассажиры разбили лобовое стекло из-за ограничений по количеству пассажиров на время карантина, а также закрытия метро.

Как сообщает директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, сегодня утром пассажиры блокировали движение ряда трамвайных маршрутов в знак протеста против введенных ограничений по количеству людей в салоне, пишет "Вечерний Харьков".

"Остановка трамвая "Станция метро академика Павлова", ул.Героев Труда-ул.Академика Павлова, разворотный круг 602м/р, пр.Тракторостроителей-ул.Немышлянская, ул.Морозова-ул.Киргизская к ул.Костычева; Салтовское шоссе-пр.Тракторостроителей, Холодная гора - это только краткий перечень улиц и остановок, где горожане перекрывают движение трамваев из-за ограничения количества пассажиров", – рассказал чиновник.

Он отметил, что везде вызывают полицию для разблокирования движения, но это пока мало помогает, а при закрытом метро перекрытие дорог только усугубляет ситуацию с перевозкой людей.

Стекло в трамвае в Харькове Фото: Юрий Сидоренко/FacebookСтекло в трамвае в Харькове Фото: Юрий Сидоренко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, Харьков парализовали пробки и перегруженный транспорт из-за закрытия метро.

Ранее в Харькове пенсионеры подрались за маски.

Больше новостей о: закрытие метро коронавирус в Украине карантин в Украине трамваи в Харькове

Первый человек в Украине вылечился от коронавируса
В Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса
Новости
Нужен глобальный пересмотр бюджета, чтобы уменьшить все затраты, кроме медицины, – Левочкин 13:56
Кличко допускает, что в Киеве на время карантина отменят автобусы, трамваи и маршрутки 13:53
НБУ обвалил гривну почти на 15 копеек. Курс на 23 марта 13:49
В Киеве перенесли прием документов в первые классы 13:44
Дезинфекция улиц. Фото: Черновицкий горсовет
Карантин в Киеве: дезинфицируют транспорт, пешеходные переходы, дороги, подъезды и лифты 13:42
больше новостей
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
Пенсии будут выплачиваться вовремя
В Минсоцполитики сообщили, кто еще кроме пенсионеров получит по 1 тыс. гривен 08:25
Как досрочно выйти на пенсию и увеличить страховой стаж: ПФУ ответил на актуальные вопросы 05:30 Инфографика
Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен 08:51 Инфографика
больше новостей
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
больше новостей
Вчера в МОЗ поступило 56 подозрений на коронавирус
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok