"Укрзализныця" с завтрашнего дня вводит ограничения на посещение железнодорожных вокзалов

Акционерное общество "Укрзализныця" с 12:00 18 марта вводит ограничения на посещение железнодорожных вокзалов как дополнительные профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.Так, завтра все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, при этом будут работать только железнодорожные кассы для возвращения билетов.На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей - не более 10 человек."Сегодня для уменьшения очередей в железнодорожные кассы "Укрзализныця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны. Также напоминаем, что средства в полном объеме за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда. Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем, когда бы вы ни обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме", - отмечается в сообщении.Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" приостановит внутреннее пассажирское сообщение с 12:00 18 марта.Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.