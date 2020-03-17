"Укрзализныця" с завтрашнего дня вводит ограничения на посещение железнодорожных вокзалов

Акционерное общество "Укрзализныця" с 12:00 18 марта вводит ограничения на посещение железнодорожных вокзалов как дополнительные профилактические меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.



Так, завтра все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, при этом будут работать только железнодорожные кассы для возвращения билетов.

На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей - не более 10 человек.



"Сегодня для уменьшения очередей в железнодорожные кассы "Укрзализныця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны. Также напоминаем, что средства в полном объеме за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда. Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем, когда бы вы ни обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме", - отмечается в сообщении.



Как сообщали Українськi Новини, "Укрзализныця" приостановит внутреннее пассажирское сообщение с 12:00 18 марта.



Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.



