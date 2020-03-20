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20 березня 2020, пʼятниця, 12:33 6
Суспільство 2020-03-20T13:45:02+02:00
Українські Новини
"Укрзалізниця" продовжила терміни повернення квитків

"Укрзалізниця" продовжила терміни повернення квитків

Валерия Драгомирова
Укрзалізниця, квитки, повернення квитків
Укрзалізниця
Укрзалізниця

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" через карантин в країні продовжило терміни повернення квитків на потяги внутрішнього та міжнародного сполучення.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Міністерства інфраструктури в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Укрзалізниця" продовжила терміни повернення залізничних квитків – замість одного місяця, як було до цього, повернення здійснюватиметься протягом 90 діб для (поїздів) внутрішнього сполучення, і 180 діб – для міжнародного", - йдеться в повідомленні.

При цьому звертатися в залізничні каси для проставлення відміток на квитку (погашення квитка) не обов'язково; для повернення грошей потрібен тільки оригінал квитка з відміткою або без позначки.

Електронні квитки підлягають поверненню за допомогою онлайн-сервісів; за наявності комісії за повернення повний обсяг комісії буде зараховано на карту пасажира окремим платежем.

Вартість квитків на поїзди приміського сполучення також буде повертатися в повному обсязі.

Кошти за невикористані або частково використані абонементні квитки можна буде повернути протягом місяця від дати запланованої поїздки.

Як повідомляли Українські Новини, 18 березня "Укрзалізниця" призупинила приміське і внутрішнє залізничне сполучення.

Крім того, "Укрзалізниця" ввела обмеження на відвідування залізничних вокзалів з 12:00 18 березня.

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