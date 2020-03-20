Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев получил гонорар 332,1 тыс. гривен

Кличко допускает, что в Киеве на время карантина отменят автобусы, трамваи и маршрутки 13:53

НБУ обвалил гривну почти на 15 копеек. Курс на 23 марта 13:49

В Киеве перенесли прием документов в первые классы 13:44

Карантин в Киеве: дезинфицируют транспорт, пешеходные переходы, дороги, подъезды и лифты 13:42