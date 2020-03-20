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  • Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев получил гонорар 332,1 тыс. гривен
20 марта 2020, пятница, 12:05 80
Политика 2020-03-20T12:05:17+02:00
Українські Новини
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев получил гонорар 332,1 тыс. гривен

Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев получил гонорар 332,1 тыс. гривен

Валерия Драгомирова
Укрзализныця, Гонорар, декларация, Журавлев Олег
Олег Журавлев. Фото: Facebook/Олег Журавлев
Олег Журавлев. Фото: Facebook/Олег Журавлев

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Олег Журавлев в марте задекларировал 332 063 гривны вознаграждения за работу в качестве члена набсовета.

Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини.

Согласно им, 6 марта Журавлев получил гонорар в размере 332 063 гривны. Источником средств является работодатель - "Укрзализныця".

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря 2019 года Кабинет Министров назначил членами наблюдательного совета "Укрзализныци" Лещенко и советника министра инфраструктуры Владислава Криклия Олега Журавлева.

Кроме того, Лещенко в марте задекларировал треть миллиона гривен гонорара от "Укрзализныци". Источником средств является работодатель - "Укрзализныця".

Также в январе Лещенко получил 136 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце".

Ранее экс-депутат Лещенко возглавил антикоррупционный комитет "Укрзализныци".

В ноябре бывший премьер-министр Алексей Гончарук заявил о высоком уровне коррупции в "Укрзализныце".

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