Член наглядової ради "Укрзалізниці" Журавльов отримав гонорар 332,1 тис. гривень

Член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олег Журавльов в березні задекларував 332 063 гривні винагороди за роботу як член наглядової ради.Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі декларацій, передають Українські Новини.Згідно з ними, 6 березня Журавльов отримав гонорар у розмірі 332 063 гривні. Джерелом коштів є роботодавець - "Укрзалізниця".Як повідомляли Українські Новини, 18 грудня 2019 року Кабінет Міністрів призначив членами наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка та радника міністра інфраструктури Владислава Криклія Олега Журавльова.Крім того, Лещенко в березні задекларував третину мільйона гривень гонорару від "Укрзалізниці". Джерелом коштів є роботодавець - "Укрзалізниця".Також у січні Лещенко отримав 136 тисяч гривень зарплати в "Укрзалізниці".Раніше ексдепутат Лещенко очолив антикорупційний комітет "Укрзалізниці".В листопаді колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про високий рівень корупції в "Укрзалізниці".