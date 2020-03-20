Член наглядової ради "Укрзалізниці" Журавльов отримав гонорар 332,1 тис. гривень

В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня 08:20 Інфографіка

У гіпертоніків і курців шанси померти від коронавірусу вищі, - ВООЗ 16:31

У Київській області зафіксували другий випадок захворювання на коронавірус 13:32

З'явилася онлайн-карта розповсюдження коронавірусу в Україні 22:25