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  • Член наглядової ради "Укрзалізниці" Журавльов отримав гонорар 332,1 тис. гривень
20 березня 2020, пʼятниця, 12:10 9
Політика 2020-03-20T13:30:04+02:00
Українські Новини
Член наглядової ради "Укрзалізниці" Журавльов отримав гонорар 332,1 тис. гривень

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Журавльов отримав гонорар 332,1 тис. гривень

Валерия Драгомирова
Укрзалізниця, Винагорода, Олег Журавльов
Олег Журавльов. Фото: Facebook/Олег Журавльов
Олег Журавльов. Фото: Facebook/Олег Журавльов

Член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олег Журавльов в березні задекларував 332 063 гривні винагороди за роботу як член наглядової ради.

Про це свідчать дані в Єдиному державному реєстрі декларацій, передають Українські Новини.

Згідно з ними, 6 березня Журавльов отримав гонорар у розмірі 332 063 гривні. Джерелом коштів є роботодавець - "Укрзалізниця".

Як повідомляли Українські Новини, 18 грудня 2019 року Кабінет Міністрів призначив членами наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка та радника міністра інфраструктури Владислава Криклія Олега Журавльова.

Крім того, Лещенко в березні задекларував третину мільйона гривень гонорару від "Укрзалізниці". Джерелом коштів є роботодавець - "Укрзалізниця".

Також у січні Лещенко отримав 136 тисяч гривень зарплати в "Укрзалізниці".

Раніше ексдепутат Лещенко очолив антикорупційний комітет "Укрзалізниці".

В листопаді колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив про високий рівень корупції в "Укрзалізниці".

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