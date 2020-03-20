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20 марта 2020, пятница, 06:00 81
Экономика 2020-03-20T06:00:01+02:00
Українські Новини
Доллар приближается к отметке 28. Курс валют от НБУ на пятницу и выходные

Доллар приближается к отметке 28. Курс валют от НБУ на пятницу и выходные

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара
Курс валют
Курс валют

После того, как гривна на межбанке рухнула еще на 44 копейки, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 20-22 марта, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 марта, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,3190
1 доллар США 27,8025
1 швейцарский франк 28,5388
10 иен 2,5351
10 российских рублей 3,4652
1 евро 30,0934

Как сообщали Українські Новини, население Украины купило $300 млн за первую неделю кризиса.

А экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.

Ранее в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой. А Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

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