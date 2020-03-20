ТОП-менеджер Monoвank вважає курс гривні 28-29 UAH/USD завищеними

У той час як долар наближається до позначки 28, співзасновник роздрібного мобільного банку Monobank Олег Гороховський вважає курс гривні 28-29 UAH/USD завищеними і не радить скуповувати валюту на піку цін.

Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Коли починається ажіотажне настрій, паніка – звичайно курс зростає. В принципі, є передумови, я згоден Олександром (депутат Ради Олександр Дубинський), що йдуть нерезиденти з ОВДП і хочуть конвертуватися. Але велика складова – це те, як ми до цього підходимо. Я вважаю, що підстав для того, щоб скуповувати валюту сьогодні на піку, немає. І в принципі курс 28-29 UAH/USD, який ми зараз бачимо – це завеликий курс, і не варто з цього курсу купувати валюту", - сказав банкір.

За його словами, подальші події з курсом будуть залежати від того, як все буде сприйматися населенням.

"А те, яким буде курс, то все залежить від того, наскільки ми будемо оптимістично в передачах як ця, ставитися до ситуації", - підкреслив Гороховський.

Як повідомляли Українські Новини, населення України купило $300 млн за перший тиждень кризи.

А економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH/USD на найближчі тижні.

Раніше в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою. А Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.