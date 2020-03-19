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19 марта 2020, четверг, 23:34 739
Президент 2020-03-19T23:35:06+02:00
Українські Новини
Зеленский ввел в состав СНБО Резникова

Зеленский ввел в состав СНБО Резникова

Таня Войтюк
СНБО, Алексей Резников, Указ Президента, Владимир Зеленский
Алексей Резников. Фото: пресс-служба КГГА
Алексей Резников. Фото: пресс-служба КГГА

В то время как СНБО инициирует размещение врачей в гостиницах и транспортировку в больницу, Президент Владимир Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Об этом говорится в указе №99 от 19 марта, передают Українськi Новини.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - сказано в нем.

Указ вступает в силу с даты его публикации.

Как сообщали Українськi Новини, секретарь СНБО Данилов заработал в феврале в 5 раз больше оклада.

Напомним, Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Новым вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий стал Алексей Резников.

Ранее Резников задекларировал 19,9 млн гривен, 7 машин и 3 квартиры в Киеве.

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