Зеленский ввел в состав СНБО Резникова

В то время как СНБО инициирует размещение врачей в гостин ицах и транспортировку в больницу,

Об этом говорится в указе №99 от 19 марта, передают Українськi Новини.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - сказано в нем.

Указ вступает в силу с даты его публикации.

Как сообщали Українськi Новини, секретарь СНБО Данилов заработал в феврале в 5 раз больше оклада.

Напомним, Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Новым вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий стал Алексей Резников.

Ранее Резников задекларировал 19,9 млн гривен, 7 машин и 3 квартиры в Киеве.