Зеленский ввел в состав СНБО Резникова

В то время как СНБО инициирует размещение врачей в гостиницах и транспортировку в больницу, Президент Владимир Зеленский ввел в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Об этом говорится в указе №99 от 19 марта, передают Українськi Новини. "Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Резникова Алексея Юрьевича - вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины", - сказано в нем. Указ вступает в силу с даты его публикации. Как сообщали Українськi Новини, секретарь СНБО Данилов заработал в феврале в 5 раз больше оклада. Напомним, Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Новым вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий стал Алексей Резников. Ранее Резников задекларировал 19,9 млн гривен, 7 машин и 3 квартиры в Киеве.