МинВОТ возглавил Алексей Резников. Что о нем известно

Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Новым вице-премьер-министром, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий стал Алексей Резников.

За соответствующее решение проголосовал 277 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Резников родился в 1966 году во Львове, в 1991 году окончил юридический факультет Львовского государственного университета имени Ивана Франко по специальности "правоведение".

В июне 2014 года был избран заместителем городского головы - секретарем Киевского городского совета, в марте 2016 года стал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления.

В сентябре 2018 года мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил Резникова с должности замглавы КГГА.

С сентября 2019 года является представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Как сообщали Українські Новини, что известно о новом премьер-министре Денисе Шмыгале.

Также Аваков, Федоров, Криклий и Малюська сохранили свои места, а Пристайко получил новую должность.