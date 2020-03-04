подписаться на рассылку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кандидат в министры МинВОТ Резников задекларировал 19,9 млн гривен, 7 машин и 3 квартиры в Киеве
04 марта 2020, среда, 17:32 17
Политика 2020-03-04T17:32:39+02:00
Українські Новини
Кандидат в министры МинВОТ Резников задекларировал 19,9 млн гривен, 7 машин и 3 квартиры в Киеве

Кандидат в министры МинВОТ Резников задекларировал 19,9 млн гривен, 7 машин и 3 квартиры в Киеве

Ольга Фандорина
Кабмин, Отставка Кабмина, Алексей Резников, МинВОТ
Алексей Резников. Фото: пресс-служба КГГА
Алексей Резников. Фото: пресс-служба КГГА

Кандидат на должность министра оккупированных территорий Алексей Резников задекларировал зарплату в 19,9 млн гривен в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

В частности его зарплата в АО "ЮФ" АСТЕРС" составила 19,6 млн гривен, зарплата в "Астерс Консалт" - 367 тысяч гривен, 15,9 тысяч составили страховые выплаты, 1 млн гривен - выплаты от АО "Государственный сберегательный банк Украины", 20 тысяч гривен - выплаты от "Астерс Консалт".

За 2019 год Резников задекларировал квартиру в Киеве площадью 167,50 кв. м., 6 земельных участков в Бориспольском районе Киевской области площадью 1152 кв. м., 1951 кв. м., 2500 кв. м., 1088 кв. м., 1947 кв. м., 2500 кв. м., а также 2 квартиры в Киеве площадью 103,6 кв. м. и 44,3 кв. м. и дом в Обуховском районе Киевской области.

Кроме того, он задекларировал оружие торговых марок Zbroyar и Blaser, а также часы Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet.

Он также владеет автомобилями AUDI за 149 тыс. гривен, Volkswagen Amarok, TIKI-TREILER B-300P, Kawasaki TERYX UTV, Kawasaki BRUTE FORCE ATV, Porsche Boxter за 300 тыс. гривен и Mini Cooper Countryman.

Ему принадлежат бумаги казначейского обязательства Министерства финансов на 1000 гривен.

Среди его корпоративных прав 30% капитала SIA Freeways.me на 8,8 тысяч гривен, 33,3% LLC Life earth на 133 тыс. гривен.

Среди его активов 300 тысяч евро в "Ощадбанке", 1,1 млн долларов данных взаймы денег, 75 тысяч долларов в Liechtensteinische Landesbank AG и 50 тысяч долларов в Preferred Bank.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Премьер-министр Алексей Гончарук был намерен предложить Верховной Раде назначить министром оккупированных территорий Алексея Резникова.

Юрист и экс-замглавы КГГА: что известно об Алексее Резникове, который может возглавить МинВОТ.

Больше новостей о: Кабмин Отставка Кабмина Алексей Резников МинВОТ

Рада отправила Гончарука в отставку
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет
Новости
Кандидат Емец задекларировал большой участок, дом и квартиру и 708 тыс. гривен зарплаты 17:44
Суфлеры во время выступления Зеленского в Раде 4 марта. Скриншот/RadaTVchannel
В Раде установили суфлеры для выступления Зеленского 17:42
В Британии за день количество заболевших коронавирусом увеличилось в два раза 17:39
Кандидат в министры МинВОТ Резников задекларировал 19,9 млн гривен, 7 машин и 3 квартиры в Киеве 17:32
ОПЗЖ не будет голосовать за новый Кабмин без представления программы, – Бойко 17:24
больше новостей
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Выйти на пенсию смогут не все: в Украине снова ужесточат правила 05:30 Инфографика
Гончарук разрешил главам госкомпаний получать зарплату больше, чем у Трампа 16:05
больше новостей
Рада открыла внеочередное заседание, где должны рассматривать новый Кабмин. Прямая трансляция
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok