Кандидат в министры МинВОТ Резников задекларировал 19,9 млн гривен, 7 машин и 3 квартиры в Киеве

Кандидат на должность министра оккупированных территорий Алексей Резников задекларировал зарплату в 19,9 млн гривен в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

В частности его зарплата в АО "ЮФ" АСТЕРС" составила 19,6 млн гривен, зарплата в "Астерс Консалт" - 367 тысяч гривен, 15,9 тысяч составили страховые выплаты, 1 млн гривен - выплаты от АО "Государственный сберегательный банк Украины", 20 тысяч гривен - выплаты от "Астерс Консалт".

За 2019 год Резников задекларировал квартиру в Киеве площадью 167,50 кв. м., 6 земельных участков в Бориспольском районе Киевской области площадью 1152 кв. м., 1951 кв. м., 2500 кв. м., 1088 кв. м., 1947 кв. м., 2500 кв. м., а также 2 квартиры в Киеве площадью 103,6 кв. м. и 44,3 кв. м. и дом в Обуховском районе Киевской области.

Кроме того, он задекларировал оружие торговых марок Zbroyar и Blaser, а также часы Vacheron Constantin, Patek Philippe и Breguet.

Он также владеет автомобилями AUDI за 149 тыс. гривен, Volkswagen Amarok, TIKI-TREILER B-300P, Kawasaki TERYX UTV, Kawasaki BRUTE FORCE ATV, Porsche Boxter за 300 тыс. гривен и Mini Cooper Countryman.

Ему принадлежат бумаги казначейского обязательства Министерства финансов на 1000 гривен.

Среди его корпоративных прав 30% капитала SIA Freeways.me на 8,8 тысяч гривен, 33,3% LLC Life earth на 133 тыс. гривен.

Среди его активов 300 тысяч евро в "Ощадбанке", 1,1 млн долларов данных взаймы денег, 75 тысяч долларов в Liechtensteinische Landesbank AG и 50 тысяч долларов в Preferred Bank.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Премьер-министр Алексей Гончарук был намерен предложить Верховной Раде назначить министром оккупированных территорий Алексея Резникова.

Юрист и экс-замглавы КГГА: что известно об Алексее Резникове, который может возглавить МинВОТ.