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19 березня 2020, четвер, 23:34 4
Президент 2020-03-20T00:10:37+02:00
Українські Новини
Зеленський ввів до складу РНБО Резнікова

Зеленський ввів до складу РНБО Резнікова

Таня Войтюк
Указ Президента, РНБО, Володимир Зеленський, Олексій Резніков
Олексій Резніков. Фото: прес-служба КМДА
Олексій Резніков. Фото: прес-служба КМДА

У той час як РНБО ініціює розміщення лікарів у готелях і їх транспортування в лікарню, Президент Володимир Зеленський ввів у персональний склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО) віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Рєзнікова.

Про це йдеться в указі №99 від 19 березня, передають Українські Новини.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Резнікова Олексія Юрійовича - віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", - сказано в ньому.

Указ набирає чинності з дати його публікації.

Як повідомляли Українські Новини, секретар РНБО Данилов заробив у лютому в 5 разів більше окладу.

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. Новим віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій став Олексій Резніков.

Раніше Резніков задекларував 19,9 млн гривень, 7 машин та 3 квартири в Києві.

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