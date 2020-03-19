Зеленський ввів до складу РНБО Резнікова

У той час як РНБО ініціює розміщення лікарів у готелях і їх транспортування в лікарню,

Про це йдеться в указі №99 від 19 березня, передають Українські Новини.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Резнікова Олексія Юрійовича - віце-прем'єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", - сказано в ньому.

Указ набирає чинності з дати його публікації.

Як повідомляли Українські Новини, секретар РНБО Данилов заробив у лютому в 5 разів більше окладу.

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила новий склад Кабміну. Новим віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій став Олексій Резніков.

Раніше Резніков задекларував 19,9 млн гривень, 7 машин та 3 квартири в Києві.