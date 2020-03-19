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19 марта 2020, четверг, 16:57 53
Медицина 2020-03-19T18:13:07+02:00
Українські Новини
СНБО инициирует размещение врачей в гостиницах и транспортировку в больницу

СНБО инициирует размещение врачей в гостиницах и транспортировку в больницу

Ярина Вацяк
Врачи, СНБО, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Врач. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Врач. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) инициирует размещение медицинских работников в гостиницах, хостелах и их транспортировку к рабочим местам в то время, как в Украине уже 18 человек заразились COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, передают Українськi Новини.

"По результатам совещания СНБО направлено письмо ко всем областным государственным администрациям по рассмотрению вопросов размещения медицинских работников в гостиницах, хостелах, их транспортировки к рабочим местам и обеспечении членов их семей необходимой помощью", - сказано в нем.

Заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев отметил необходимость урегулировать вопрос обеспечения биологической и соцзащиты медработников.

По его словам, в Украине должен быть внедрен мировой опыт организации транспортировки медиков от дома до рабочих мест, их социальной поддержки, организации отдыха.

Согласно сообщению, Государственному экспертному центру вместе со специалистами Министерства здравоохранения поручено проработать международные протоколы лечения вируса и рассмотреть вопрос об их возможной адаптации в соответствии с украинским законодательством.

Напомним, в Китае из-за наплыва пациентов медикам приходилось работать по 10 часов в день. Никто не мог есть, пить, ходить в туалет или просто немного отдохнуть.

Тем временем в части аптек Киева отсутствует парацетамол - лекарственное средство, оказывающее жаропонижающее действие.

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