ВОЗ разработала стратегию борьбы с коронавирусом и призвала страны ей следовать

В ВОЗ отмечают, что все государства мира должны организовать и ввести противоэпидемические меры, чтобы остановить распространение вируса SARS-COV-2, однако для некоторых государств это станет настоящим вызовом, особенно в нынешних экономических условиях, пишет "Ваше здоровье".

"Государствам, которые отказываются сегодня от элементарных мер по защите общественного здравоохранения, придется столкнуться с еще более серьезной проблемой, нагрузка на систему здравоохранения только увеличится и придется принимать более жесткие меры контроля", - предупредил глава ВОЗ д-р Тедрос.

Он призвал все государства в борьбе с пандемией принять всесторонние меры, которые бы учитывали местную специфику и были сосредоточены на сдерживании инфекции. В ВОЗ рекомендуют государствам действовать по четырем направлениям, которые призваны противодействовать распространению COVID-19.

Быть готовыми

На данный момент ряд стран и территорий пока не сообщали о выявлении случаев нового коронавируса, а в некоторых государствах сообщили о 10-ти или меньше больных. И даже там, где вирус обнаружен, он распространен не везде. Д-р Тедрос призвал эти страны подготовиться к возможной вспышке. Речь идет как об информированности населения, так и о готовности больницы.

Выявлять, предотвращать и лечить

"Нельзя победить вирус, не обнаружив его, - отметил глава ВОЗ. - Это значит, что нужно усилить надзор, чтобы выявить, изолировать, протестировать и лечить каждого носителя вируса и таким образом прервать цепь передачи".

Ограничить передачу вируса и подавить его

Д-р Тедрос отметил, что даже если не удается полностью остановить передачу COVID-19, можно значительно сократить ее масштабы. Для этого, по его словам, нужно стараться выявить как можно больше носителей вируса и людей, контактировавших с ними, которые необходимо поместить под карантин. Он сказал, что защитить людей, в том числе живущих в домах престарелых, можно только оперативно протестировав всех людей с подозрением на заражение.

Искать новые методы борьбы с вирусом

Учитывая то, что COVID-19 - новый для нас вирус и мы оказались в непредвиденной ситуации, сказал глава ВОЗ, нам приходится набираться знаний по ходу дела. "Мы должны найти новые методы предотвращения инфицирования, спасти жизни людей и свести последствия эпидемии к минимуму, - подчеркнул он. - Каждой стране есть чем поделиться в плане усвоенных уроков".

ВОЗ, со своей стороны, делает все возможное, чтобы поддержать власти разных стран. В 57 государств направлены средства личной защиты, на очереди еще 28 государств. 120 стран получили лабораторное оборудование.

Эксперты Организации проводят дистанционное обучение медработников, на онлайн курс уже записалось 176 000 медиков. ВОЗ также опубликовали целый ряд соответствующих инструкций и протоколов лечения. Налажено сотрудничество с Всемирным экономическим форумом, ФИФА и Международным торговыми палатами с тем, чтобы привлечь частный сектор. Все учреждения системы ООН помогают странам подготовиться к эпидемии и справиться с ней. Всемирная организация здравоохранения получила обещания от доноров выделить на борьбу с пандемией COVID-19 в общей сложности более 440 млн долларов.

Д-р Тедрос вновь подчеркнул, что справиться с новым вирусом можно только совместными усилиями.

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