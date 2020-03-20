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20 березня 2020, пʼятниця, 06:00 15
Економіка 2020-03-20T07:45:03+02:00
Українські Новини
НБУ обвалив гривню на вихідні: курс валют

НБУ обвалив гривню на вихідні: курс валют

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс валют
Курс валют

Після того, як гривня на міжбанку впала ще на 44 копійки, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 20-22 березня, на 53,40 коп. до 27,8025 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 березня, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 32,3190
1 долар США 27,8025
1 швейцарський франк 28,5388
10 ієн 2,5351
10 російських рублів 3,4652
1 євро 30,0934

Як повідомляли Українські Новини, населення України купило $300 млн за перший тиждень кризи.

А економіст прогнозує курсовий коридор 27-29 UAH/USD на найближчі тижні.

Раніше в банківській системі утворився дефіцит готівкової валюти. У зв'язку з припиненням авіаперевезень і закриттям кордонів готівкові долари і євро доставляються в країну з затримкою. А Національний банк також рекомендує у період карантину користуватися безготівковим розрахунком.

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