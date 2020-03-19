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19 березня 2020, четвер, 17:45 7
Судова влада 2020-03-19T19:30:03+02:00
Українські Новини
Суд отримав позов про скасування розпорядження Кабміну про тимчасове закриття кордонів

Суд отримав позов про скасування розпорядження Кабміну про тимчасове закриття кордонів

Анна Рудык
Карантин, Окружний суд Києва, Карантин в Україні, Закриття кордонів
Закриття кордонів України
Закриття кордонів України

Окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов про скасування розпорядження Кабінету Міністрів про тимчасове закриття державних кордонів до 3 квітня через карантин.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов про визнання протиправним та скасування розпорядження уряду в частині, що стосується тимчасового з 17 березня по 3 квітня 2020 року закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) повідомлення", - сказано в ньому.

Зокрема, мова йде про п. 1 розпорядження Кабміну від 14 березня №287-р про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямованого на запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

На даний момент вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні розповіли, як українцям перетнути кордон з Кримом.

Також повідомлялося про те, що 107 пунктів пропуску з діючих 230 призупинять роботу на час карантину в Україні.

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