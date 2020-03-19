Суд отримав позов про скасування розпорядження Кабміну про тимчасове закриття кордонів

Окружний адміністративний суд міста Києва отримав позов про скасування розпорядження Кабінету Міністрів про тимчасове закриття державних кордонів до 3 квітня через карантин.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби суду, передають Українські Новини.

"Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов про визнання протиправним та скасування розпорядження уряду в частині, що стосується тимчасового з 17 березня по 3 квітня 2020 року закриття пунктів пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) повідомлення", - сказано в ньому.

Зокрема, мова йде про п. 1 розпорядження Кабміну від 14 березня №287-р про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямованого на запобігання розповсюдження на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

На даний момент вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляли Українські Новини, в Кабміні розповіли, як українцям перетнути кордон з Кримом.

Також повідомлялося про те, що 107 пунктів пропуску з діючих 230 призупинять роботу на час карантину в Україні.