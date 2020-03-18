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18 марта 2020, среда, 17:19 442
Кабмин 2020-03-18T17:19:36+02:00
Українські Новини
В Кабмине рассказали, как украинцам пересечь границу с Крымом

В Кабмине рассказали, как украинцам пересечь границу с Крымом

Елена Новикова
Крым, Граница с Крымом, Государственная пограничная служба Украины, Пересечение границы
Админграница с Крымом. Фото:
Админграница с Крымом. Фото: "Крым.Реалии"

В то время, как 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу на две недели, граждане Украины смогут пересекать границу с Крымом при наличии обстоятельств гуманитарного характера по решению главы Государственной пограничной службы. Данное решение было принято на заседании правительства в среду, 18 марта, передают Українські Новини.

"Въезд и выезд с временно оккупированной территории автономной республики Крым и города Севастополь граждан Украины при наличии обстоятельств гуманитарного характера осуществляется по решению главы Госпогранслужбы с немедленным информированием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", - сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Соответствующее изменение вносится в распоряжение Кабмина №291 от 14 марта.

Резников отметил, что причиной изменения является отсутствие дискреции предоставления разрешения персонально Пограничной службой относительно пересечения административной границы, в частности границы с Крымом.

Как сообщали Українські Новини, 17 марта Кабмин решил прекратить работу пунктов пропуска на границе с Крымом до 3 апреля для предотвращения распространения коронавируса.

Также КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели.

Ранее сообщалось о том, что 107 пунктов пропуска из действующих 230 приостановят работу на время карантина в Украине.

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