Нотариусы готовы ехать к больным коронавирусом для оформления завещаний

Нотариусы готовы ехать к больным коронавирусом, пожелавшим оформить завещание в то время, как в Украине на вечер 18 марта подтвердились 16 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом Українським Новинам сообщила заместитель министра юстиции Ольга Онищук.

"Возможно, нотариусы будут ехать к больному коронавирусом", - сказала она.

По ее словам, нотариусы обязаны это делать, так как давали присягу.

Она отметал, что такие случаи будут касаться только завещаний.

В свою очередь Минюст готов обеспечить этих нотариусов средствами безопасности.

Как сообщали Українськi Новини, украинцы теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн.

Тем временем, Италия стала первой страной после Китая, где зафиксировано наибольшее число зараженных коронавирусом. Так, по данным на 19 марта, количество умерших за сутки достигло 475 человек. Однако несмотря на это, в маленьком городе Италии удалось остановить эпидемию с помощью эксперимента.

Также сообщали о том, что коронавирус может несколько часов жить в воздухе и несколько дней на поверхности.