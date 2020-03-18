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18 марта 2020, среда, 10:34 2476
Медицина 2020-03-18T10:40:12+02:00
Українські Новини
Коронавирус может несколько часов жить в воздухе и несколько дней на поверхности, - исследование

Коронавирус может несколько часов жить в воздухе и несколько дней на поверхности, - исследование

Ярина Вацяк
Исследование, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Коронавирус, который превратился в глобальную пандемию, может оставаться жизнеспособным и заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов и на поверхности вплоть до суток.

Такие данные нового исследования Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящего в состав Национального института здравоохранения США, пишет Reuters.

Ученые попытались имитировать вирус, перенесенный от зараженного человека, на повседневные поверхности в домашних условиях или в больнице, например, при кашле или прикосновении к предметам. Они использовали устройство для дозирования аэрозоля, который дублировал микроскопические капельки, образованные при кашле или чихании.

Затем ученые исследовали, как долго вирус оставался инфекционным на этих поверхностях, согласно исследованию, COVID-19 остается жизнеспособным или способен заражать людей аэрозолями в течение не менее трех часов.

На пластике и нержавеющей стали жизнеспособный вирус может жить до трех дней. На картоне вирус не был жизнеспособным через 24 часа. Для меди потребовалось 4 часа, чтобы вирус стал инактивированным.

Что касается периода полураспада, исследовательская группа обнаружила, что половинным частицам вируса требуется около 66 минут, чтобы потерять функцию, если они находятся в аэрозольной капле.

Это означает, что через час и шесть минут три четверти вирусных частиц будут по существу инактивированы, но 25% все равно будут жизнеспособными.

Количество жизнеспособных вирусов в конце третьего часа сократится до 12,5%.

Для нержавеющей стали требуется 5 часов 38 минут, чтобы половина вирусных частиц стала неактивной. На пластике период полураспада составляет 6 часов 49 минут, обнаружили исследователи.

На картоне период полураспада составлял около трех с половиной часов, но исследователи сказали, что в этих результатах было много различий, "поэтому мы советуем осторожно" интерпретировать это число.

Самое короткое время выживания было на меди, где половина вируса инактивировалась в течение 46 минут.

Как сообщали Українські Новини, за сутки 17 марта в мире коронавирусом заболели 12 349 человек по сравнению с данными на утро 17 марта, общее число заболевших достигло 191 683 случаев.

Тем временем, в Украине уже зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, два летальных.

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