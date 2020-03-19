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19 березня 2020, четвер, 15:25 5
Судова влада 2020-03-19T15:45:42+02:00
Українські Новини
Нотаріуси готові їхати до хворих на коронавірус для оформлення заповітів

Нотаріуси готові їхати до хворих на коронавірус для оформлення заповітів

Ярина Вацяк
Карантин, Нотаріуси, Коронавірус, заповіт
нотаріус. Фото: frepik
нотаріус. Фото: frepik

У той час, як в Україні на вечір 18 березня підтвердилися 16 випадків коронавирусной інфекції, нотаріуси готові їхати до хворих на коронавірус, які хочуть оформити заповіт

Про це Українським Новинам повідомила заступник міністра юстиції Ольга Онищук.

"Можливо, нотаріуси будуть їхати до хворого на коронавірус", - сказала вона.

За її словами, нотаріуси зобов'язані це робити, оскільки давали присягу.

Він зазначив, що такі випадки будуть стосуватися тільки заповітів.

У свою чергу Мін'юст готовий забезпечити цих нотаріусів засобами безпеки.

Як повідомляли Українські Новини, українці тепер зможуть відстежувати розповсюдження коронавірусу в країні онлайн.

Тим часом, Італія стала першою країною після Китаю, де зафіксовано найбільшу кількість заражених коронавірусом. Так, за даними на 19 березня, кількість померлих за добу досягла 475 осіб. Однак незважаючи на це, в маленькому місті Італії вдалося зупинити епідемію з допомогою експерименту.

Також повідомляли про те, що коронавірус може кілька годин жити в повітрі і кілька днів на поверхні.

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