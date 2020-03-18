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18 марта 2020, среда, 22:38 322
Общество 2020-03-18T22:44:23+02:00
Українські Новини
В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса. Всего уже 16 зараженных

В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса. Всего уже 16 зараженных

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

В Украине по состоянию на вечер 18 марта подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции, на которую проверили уже 640 человек. Об этом говорится в сообщении МОЗ.

Так, сообщается, что по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 16 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и Киев (2).

Отмечается, что за сегодня получен 51 пациент и 103 контактных лица. По данным региональных лабораторий протестированы за сегодня методом ПЦР 6 образцов, все отрицательные.

“Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 640 образцов”, - говорится в сообщении.

Большинство людей, страдающих новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.

Как сообщали Українські Новини, украинцы теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн.

Тем временем смерть женщины в Черновцах от коронавируса будут расследовать как халатность медиков.

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