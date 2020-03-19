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19 марта 2020, четверг, 11:19 764
Мир 2020-03-19T11:19:38+02:00
Українські Новини
Как в одном из городов Италии с помощью эксперимента остановили эпидемию коронавируса

Как в одном из городов Италии с помощью эксперимента остановили эпидемию коронавируса

Елизавета Кесельман
Италия, Эксперимент, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Италии
Италия.Венеция.Фото:pixabay
Италия.Венеция.Фото:pixabay

Италия стала первой страной после Китая, где зафиксировано наибольшее число зараженных коронавирусом. Так, по данным на 19 марта, количество умерших за сутки достигло 475 человек. Однако несмотря на это, в маленьком городе Италии удалось остановить эпидемию с помощью эксперимента. Об этом передает российская служба ВВС.

В частности, суть эксперимента местных властей заключалась в постоянном тестировании всех жителей городка , - рассказал итальянским и британским СМИ профессор Андреа Кресанти из университета Imperial College London, принимавший участие в эксперименте.

Когда коммуна Во Эуганео недалеко от Венеции оказалась в эпицентре европейской вспышки COVID-19, там с самого начала развернули активное тестирование населения.

Тех, у кого диагноз подтвердился, отправили на строгий карантин. Людей, с которыми они контактировали, - тоже.

Через 10 дней всех протестировали повторно, и в результате число заболевших снизилось на 90 процентов

В Во Эуганео, где 22 февраля зафиксировали первую в Италии смерть от коронавируса, городским органам здравоохранения удалось полностью остановить распространение инфекции.

"Тестирование было крайне важным, оно спасло много жизней", - поделился с журналистами мэр города Джулиано Мартини.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения призвала все страны активно тестировать население на коронавирус, следуя примеру Южной Кореи и Тайваня.

"Наше основное послание : тестируйте, тестируйте, тестируйте", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По словам профессора Андреа Кресанти, в Во Эуганио тестировали всех, включая людей без симптомов. Анализы выявили вирус у 3 процентов населения города. На каждого заразившегося коронавирусом с симптомами оказалось 10 носителей без симптомов. Всех поместили в изоляцию.

"Когда людей протестировали во второй раз, оказалось, что уровень положительных результатов упал на 90 процентов", - сказал эксперт.

Важно, что повторное тестирование выявило по меньшей мере шесть зараженных без симптомов, их поместили в карантин.

"Если бы их не обнаружили, инфекция продолжила бы распространяться", - сказал Андреа Кресанти в интервью британской газете Financial Times.

Хотя всех жителей отдельно взятой страны протестировать невозможно, очень важно тестировать людей без симптомов, вступавших в контакт с известными больными, считает Андреа Кресанти.Эту практику планируют распространить на весь регион Венето, где будут брать 11 тыс. анализов в день.

Как сообщали Українські Новини, в Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса.

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