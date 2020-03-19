Как в одном из городов Италии с помощью эксперимента остановили эпидемию коронавируса

Италия стала первой страной после Китая, где зафиксировано наибольшее число зараженных коронавирусом. Так, по данным на 19 марта, количество умерших за сутки достигло 475 человек. Однако несмотря на это, в маленьком городе Италии удалось остановить эпидемию с помощью эксперимента. Об этом передает российская служба ВВС. В частности, суть эксперимента местных властей заключалась в постоянном тестировании всех жителей городка , - рассказал итальянским и британским СМИ профессор Андреа Кресанти из университета Imperial College London, принимавший участие в эксперименте. Когда коммуна Во Эуганео недалеко от Венеции оказалась в эпицентре европейской вспышки COVID-19, там с самого начала развернули активное тестирование населения. Тех, у кого диагноз подтвердился, отправили на строгий карантин. Людей, с которыми они контактировали, - тоже. Через 10 дней всех протестировали повторно, и в результате число заболевших снизилось на 90 процентов В Во Эуганео, где 22 февраля зафиксировали первую в Италии смерть от коронавируса, городским органам здравоохранения удалось полностью остановить распространение инфекции. "Тестирование было крайне важным, оно спасло много жизней", - поделился с журналистами мэр города Джулиано Мартини. На этой неделе Всемирная организация здравоохранения призвала все страны активно тестировать население на коронавирус, следуя примеру Южной Кореи и Тайваня. "Наше основное послание : тестируйте, тестируйте, тестируйте", - сказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. По словам профессора Андреа Кресанти, в Во Эуганио тестировали всех, включая людей без симптомов. Анализы выявили вирус у 3 процентов населения города. На каждого заразившегося коронавирусом с симптомами оказалось 10 носителей без симптомов. Всех поместили в изоляцию. "Когда людей протестировали во второй раз, оказалось, что уровень положительных результатов упал на 90 процентов", - сказал эксперт. Важно, что повторное тестирование выявило по меньшей мере шесть зараженных без симптомов, их поместили в карантин. "Если бы их не обнаружили, инфекция продолжила бы распространяться", - сказал Андреа Кресанти в интервью британской газете Financial Times. Хотя всех жителей отдельно взятой страны протестировать невозможно, очень важно тестировать людей без симптомов, вступавших в контакт с известными больными, считает Андреа Кресанти.Эту практику планируют распространить на весь регион Венето, где будут брать 11 тыс. анализов в день. Как сообщали Українські Новини, в Италии готовятся тестировать первую вакцину от коронавируса.