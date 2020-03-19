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  • За учителями и преподавателями сохраняется средняя зарплата в период карантина, - Мандзий
19 марта 2020, четверг, 15:18 57
Политика 2020-03-19T15:23:08+02:00
Українські Новини
За учителями и преподавателями сохраняется средняя зарплата в период карантина, - Мандзий

За учителями и преподавателями сохраняется средняя зарплата в период карантина, - Мандзий

Ярина Вацяк
Зарплата
Зарплата

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявляет, что за всеми педагогическими сотрудниками учреждений образования на всех уровнях сохраняется средняя заработная плата в период карантина в то время, как в Минздраве заявили, что могут ввести более строгий карантинный режим.

Об этом она сообщила в ходе видеотрансляции в четверг, передают Українські Новини.

"Оплата труда педагогических сотрудников в период карантина должна быть в рамках средней заработной платы", - сказала она.

По словам Мандзий, к педагогическим сотрудникам относятся все сотрудники учебных учреждений - воспитатели, мастера, школьные психологи и медицинский персонал.

Замминистра также подчеркнула, что руководители учреждений образования не должны обязывать своих сотрудников писать заявления на отпуск на период карантина.

Как сообщали Українські Новини, пока в Украине длится карантин, со следующей недели будет запущен сервис трансляции уроков для школьников 5-11классов.

Также Киевская городская государственная администрация (КГГА) поручила департаменту образования и науки администрации организовать дистанционное обучение школьников и студентов.

Ранее пробное ВНО перенесли на начало апреля из-за карантина.

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