НБУ израсходовал $1,7 млрд для сдерживания курса гривны

В то время, как население купило $300 млн за первую неделю кризиса, Национальный банк в период с 10 по 18 марта включительно продал на межбанковском валютном рынке 1 720 млн долларов для удержания курса гривны.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

10 марта НБУ продал на межбанке – 250 млн долларов, 11 марта – 350 млн долларов, 12 марта 220 млн долларов, 13 марта – 161,6 млн долларов, 16 марта – 238 млн долларов, 17 марта - 300 млн долларов, 18 марта – 200 млн долларов.

На 1 марта международные резервы НБУ составляли 26,6 млрд долларов, на конец дня 17 марта - около 25 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации. А экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.

Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.

Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.