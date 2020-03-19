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19 марта 2020, четверг, 13:11 15
Экономика 2020-03-19T13:11:37+02:00
Українські Новини
НБУ израсходовал $1,7 млрд для сдерживания курса гривны

НБУ израсходовал $1,7 млрд для сдерживания курса гривны

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Девальвация, падение курса, Продажа валюты
Деньги.
Деньги.

В то время, как население купило $300 млн за первую неделю кризиса, Национальный банк в период с 10 по 18 марта включительно продал на межбанковском валютном рынке 1 720 млн долларов для удержания курса гривны.

Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

10 марта НБУ продал на межбанке – 250 млн долларов, 11 марта – 350 млн долларов, 12 марта 220 млн долларов, 13 марта – 161,6 млн долларов, 16 марта – 238 млн долларов, 17 марта - 300 млн долларов, 18 марта – 200 млн долларов.

На 1 марта международные резервы НБУ составляли 26,6 млрд долларов, на конец дня 17 марта - около 25 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации. А экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели. 

Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой. 

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