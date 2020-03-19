Евро обвалился в обменниках, а доллар подорожал. Курс валют на среду

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 18 марта на 6,39 коп. до 28,5753 UAH/USD, курс покупки – повысился на 9,02 коп. до 27,2084 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 22,27 коп. до 29,3663 UAH/EUR, курс продажи понизился на 42,11 коп. до 30,8897 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,2084 28,5753 29,3663 30,8897 3,04 3,65 Максимальный 27,7000 29,5000 30,2000 32,0000 3,50 4,00 Минимальный 24,2000 28,0000 28,5000 30,2000 2,00 3,40

Как сообщали Українські Новини, НБУ продал $200 млн на межбанке для сдерживания девальвации. А экономист прогнозирует курсовой коридор 27-29 UAH/USD на ближайшие недели.



Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.



Тем временем в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. В связи с прекращением авиаперевозок и закрытием границ наличные доллары и евро доставляются в страну с задержкой.