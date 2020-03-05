В зараженном коронавирусом Китае рассказали, как борются со смертоносной эпидемией

Смертоносный коронавирус, атаковавший около 60 стран мира, взял свое начало в Китае, в провинции Хубэй (Ухань), где была зафиксирована большая часть случаев заражения и смертей. На днях, в стране объявили о новой вспышке эпидемии. В то время, как на защиту планеты от коронавирусной пневмонии стал весь мир, в Китае рассказали о 10 собственных мерах по борьбе с новой вспышкой смертельного вируса. Об этом передает China daily.

Мониторинг и отчетность

COVID-19 был включен в обязательную отчетность об инфекционных заболеваниях, и были разработаны планы для улучшения диагностики, мониторинга и отчетности.

Усиление контроля въезда и карантина

Таможенные органы приступили к осуществлению плана действий в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения на всех границах в стране и перезапустили систему карточек медицинских деклараций для въезда и выезда в города, а также для строгого контроля температуры пассажиров.

Лечение

Для пациентов с тяжелой или критической ситуацией был реализован принцип "Четыре концентрации": концентрация пациентов, медицинских экспертов, ресурсов и лечения в специальных центрах.

Все города и районы преобразовали соответствующие больницы, увеличили количество назначенных больниц, направили медицинский персонал и создали группы экспертов для консультаций, чтобы свести к минимуму смертность тяжелых пациентов.

Медицинские ресурсы со всего Китая были мобилизованы для поддержки лечения пациентов в Ухане.

Эпидемиологическое расследование и контроль тесных контактов

Сильные эпидемиологические исследования проводятся для того, чтобы идентифицировать источники инфекции и осуществить целевые меры контроля, такие как отслеживание контактов.

Социальное дистанцирование

Государственный совет в целях национализации продлил праздник Весеннего фестиваля в 2020 году, все части страны активно отменили или приостановили такие мероприятия, как спорт, кино и театр, а школы и колледжи во всех частях страны отложили повторное открытие после праздничного дня. Предприятия и учреждения постепенно возобновили работу.

Транспортные отделы устанавливают тысячи пунктов медицинского обслуживания и карантина в населенных зонах, а также на входах и выходах для пассажиров на станциях.

В провинции Хубэй были приняты самые строгие меры контроля за движением транспорта, такие как остановка городского общественного транспорта, включая метро, паромы и междугородние пассажирские перевозки. Каждый гражданин должен носить маску на публике.

Финансирование и материальная поддержка

Оплата медицинского страхования пациентов с этим заболеванием была возложена на государство, а также на работу по улучшению доступности и доступности медицинских материалов, предоставлению средств индивидуальной защиты и обеспечению предметов первой необходимости для пострадавших людей.

Экстренная материальная поддержка

Правительство восстановило производство и расширило производственные мощности, организовало ключевые предприятия, которые уже начали превышать текущие производственные мощности, оказало поддержку местным предприятиям в расширении импорта и использовало трансграничные платформы электронной торговли и предприятия, чтобы помочь импортировать медицинские материалы и улучшить способность гарантировать принадлежности.

Международное и межрегиональное сотрудничество и обмен информацией

С 3 января в ВОЗ ежедневно поступает информация о случаях COVID-19.

Полные последовательности генома нового вируса были переданы ВОЗ и международному сообществу сразу после того, как возбудитель был идентифицирован 7 января.

10 января группа экспертов из Гонконга, Макао и Тайваня и группа специалистов Всемирной организации здравоохранения были приглашены посетить Ухань.

Набор праймеров для нуклеиновых кислот и зондов для обнаружения ПЦР для COVID-19 был выпущен 21 января.

Ежедневные обновления

Национальная комиссия здравоохранения ежедневно сообщает об эпидемической ситуации и проводит ежедневные пресс-конференции для реагирования на возникающие проблемы.

Правительство также часто приглашает экспертов делиться научными знаниями о COVID-19 и решать проблемы общественности.

Социальная мобилизация и вовлечение общества

Организации гражданского общества (общественные центры и центры общественного здравоохранения) были мобилизованы для поддержки мероприятий по профилактике и реагированию. Общество в полной мере участвует в управлении самоизоляцией и улучшением общественного соответствия. Волонтеры организованы для поддержки и помощи изолированным жителям дома для решения практических жизненных трудностей. Были приняты меры по ограничению перемещения населения через поддержку на дому.

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