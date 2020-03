В Ухані за добу не зафіксували жодного нового випадку захворювання на коронавірус

Коронавірусна пандемія, взяла свій початок у китайському місті Ухань (провінція Хубей) почала стрімко йти на спад. За останню добу в регіоні не зафіксували жодного випадку зараження. Про це передає AFP News.

Наголошується, що за добу з лікарень виписали 795 вилікувалися пацієнтів. Зафіксовано 8 нових смертей.

#BREAKING China reports no new domestic #COVID19 cases for first time, but 34 imported pic.twitter.com/ZQNs2UTank

— AFP news agency (@AFP) March 19, 2020

Крім того, за межами Хубею, починаючи з 18 березня, смертельних випадків не зафіксували.

Підтверджено 34 нових зараження в інших китайських провінціях і автономних районах.

Як повідомляли Українські Новини, китайські медики розповіли, яких помилок не слід допускати європейським країнам при боротьбі з коронавірусом.

Крім того, 17 березня в Китаї від епідемії загинули 13 осіб.

Раніше в Ухані через спаду епідемії закрили всі тимчасові лікарні.

Тим часом, в Італії за добу померли 475 осіб.