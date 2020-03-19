підписатися на розсилку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
  • Новини
  • Світ
  • В Ухані за добу не зафіксували жодного нового випадку захворювання на коронавірус
19 березня 2020, четвер, 08:35 4
Світ 2020-03-19T09:00:02+02:00
Українські Новини
В Ухані за добу не зафіксували жодного нового випадку захворювання на коронавірус

В Ухані за добу не зафіксували жодного нового випадку захворювання на коронавірус

Елизавета Кесельман
Китай, коронавірус в Китаї, боротьба з коронавірусом
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавірус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Коронавірусна пандемія, взяла свій початок у китайському місті Ухань (провінція Хубей) почала стрімко йти на спад. За останню добу в регіоні не зафіксували жодного випадку зараження. Про це передає AFP News.

Наголошується, що за добу з лікарень виписали 795 вилікувалися пацієнтів. Зафіксовано 8 нових смертей.

#BREAKING China reports no new domestic #COVID19 cases for first time, but 34 imported pic.twitter.com/ZQNs2UTank

— AFP news agency (@AFP) March 19, 2020

Крім того, за межами Хубею, починаючи з 18 березня, смертельних випадків не зафіксували.

Підтверджено 34 нових зараження в інших китайських провінціях і автономних районах.

Як повідомляли Українські Новини, китайські медики розповіли, яких помилок не слід допускати європейським країнам при боротьбі з коронавірусом.

Крім того, 17 березня в Китаї від епідемії загинули 13 осіб.

Раніше в Ухані через спаду епідемії закрили всі тимчасові лікарні.

Тим часом, в Італії за добу померли 475 осіб.

Більше новин про: Китай коронавірус в Китаї боротьба з коронавірусом

В Італії від коронавірусу за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня
"ДНР" повністю закриє лінію розмежування з Україною через коронавірус
Новини
Через коронавірус Німеччина запровадила прикордонний контроль з країнами ЄС 10:04
"ДНР" повністю закриє лінію розмежування з Україною через коронавірус 10:00
Кадровий скандал в уряді: Чорнобильською зоною тепер керує фігурантка розслідування про продаж посад, - ЗМІ 09:49
Бойовики 15 раз обстріляли позиції ООС 18 березня — троє військових травмовані 09:47
Коронавірус в Туреччині набирає обертів: за добу заразилися майже 100 осіб 09:32
більше новин
Василь Хрущ: Негатив навколо земельної реформи – через недовіру до правової системи держави 11:35 Думка
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
більше новин
Коронавірус може кілька годин жити у повітрі і декілька днів на поверхні, - дослідження 10:34
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
Приватбанк вирішив перевести обмін валют в онлайн-режим 10:08
Василь Хрущ: Негатив навколо земельної реформи – через недовіру до правової системи держави 11:35 Думка
Сьогодні 6-а річниця незаконної анексії Криму Росією 08:08
більше новин
Гривня продовжує стрімко падати. Курс НБУ в четвер
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok