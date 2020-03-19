В Ухані за добу не зафіксували жодного нового випадку захворювання на коронавірус

Коронавірусна пандемія, взяла свій початок у китайському місті Ухань (провінція Хубей) почала стрімко йти на спад. За останню добу в регіоні не зафіксували жодного випадку зараження. Про це передає AFP News. Наголошується, що за добу з лікарень виписали 795 вилікувалися пацієнтів. Зафіксовано 8 нових смертей. #BREAKING China reports no new domestic #COVID19 cases for first time, but 34 imported pic.twitter.com\/ZQNs2UTank — AFP news agency (@AFP) March 19, 2020 Крім того, за межами Хубею, починаючи з 18 березня, смертельних випадків не зафіксували. Підтверджено 34 нових зараження в інших китайських провінціях і автономних районах. Як повідомляли Українські Новини, китайські медики розповіли, яких помилок не слід допускати європейським країнам при боротьбі з коронавірусом. Крім того, 17 березня в Китаї від епідемії загинули 13 осіб. Раніше в Ухані через спаду епідемії закрили всі тимчасові лікарні. Тим часом, в Італії за добу померли 475 осіб.