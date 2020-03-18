З'явилася онлайн-карта розповсюдження коронавірусу в Україні

В той час, як в Україні провели 640 тестів на коронавірус, в мережі з'явилася карта поширення коронавірусу в Україні, яка доступна для перегляду кожному українцю.

Так, згідно з даними на 18:00 середи, 18 березня, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків захворювання коронавірусом, від якого по всьому світу померли вже більше 8 тис. осіб.

Карта поширення коронавірусу в Україні була запущена за підтримки директорату з питань регіональної політики і децентралізації Офісу президента.

Помаранчевим кольором зображені підозри, а червоним - підтверджені випадки захворювань на коронавірус.

Зелений маркер - населені пункти, де досі немає заражень.

Як повідомляли Українські Новини, смерть жінки у Чернівцях від коронавірусу будуть розслідувати як халатність медиків.

Тим часом Кабінет Міністрів затвердив введення надзвичайної ситуації в Київській області і чекає на рішення Києва про введення надзвичайної ситуації. Також ми писали, що таке надзвичайна ситуація, яку вводять області через коронавірус.