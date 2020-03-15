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15 марта 2020, воскресенье, 16:47 82
Общество 2020-03-15T16:55:56+02:00
Українські Новини
С кем оставить ребенка на период карантина

С кем оставить ребенка на период карантина

Валерия Драгомирова
Ребенок, Коронавирус, няня, карантин в Украине
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Большинству украинских родителей добавил хлопот общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире. Теперь они "ломают" голову над тем, где оставить ребенка. Українські Новини расскажут, куда можно пристроить детей до 3 апреля. 

Самое простое решение - оставить ребенка у бабушки или дедушки. Если, конечно, имеется такая возможность.

Взять с собой на работу

Работодатели, в основном, с пониманием относятся к проблемам сотрудников и не запрещают приводить в офис детей.


К примеру, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в своем Facebook написал, что главное в МИД – это люди, их безопасность и комфорт. 

"Сотрудники, которые в период карантина в детсадах и школах, не могут оставить ребенка до 14 лет дома, смогут прийти с нем на работу. Мы выделим в МИД отдельное помещение, где дети смогут побыть с книгой или гаджетом (хотя лучше с книжкой)", – написал Кулеба.

Отпуск на период карантина

На период объявления карантина матери ребенка в возрасте до 14 лет работодатель обязан предоставить отпуск. Но следует обратить внимание, что этот отпуск – без сохранения заработной платы.

К слову, отец, дедушка, бабушка или другой человек, который фактически воспитывает ребенка, также имеют право на отпуск, и также неоплачиваемый.

Кроме того, многие родители, дети которых учатся вместе, договариваются между собой и сидят с детишками по очереди, чтобы не отпрашиваться с работы ежедневно.

Услуги няни

Также в сети появилось множество объявлений о предоставлении услуг няни на период карантина. Цена варьируется от 60 до 150 гривен в час.

Услуги няни. Скриншот: olxУслуги няни. Скриншот: olx


Ранее Українські Новини писали, чем заняться на карантине. А также как подтянуть английский за три недели карантина. 

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