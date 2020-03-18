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18 марта 2020, среда, 21:05 12
Внешняя политика 2020-03-18T21:14:03+02:00
Українські Новини
Украина и Польша хотят запустить спецпоезда для эвакуации украинцев

Украина и Польша хотят запустить спецпоезда для эвакуации украинцев

Валерия Драгомирова
Украина, Польша, закрытие границы, Эвакуация украинцев
Поезд
Поезд

Украина совместно с Польшей работает над запуском специальных поездов для эвакуации украинцев, которые не успели вернуться в Украину до закрытия границ

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Совместно с польской железной дорогой мы работаем над запуском спецпоездов для эвакуации Украинцев из Польши", - сказал президент.

Также президент сообщил, что в среду вечером президентский самолет заберет из Вены (Австрия) 33 украинца, среди которых женщины, дети и пенсионеры.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский призывает находящихся за границей украинцев зарегистрироваться в системе "Друг" Министерства иностранных дел для формирования списков на эвакуацию. 

Кроме того, в среду 57 авиарейсов вернут домой больше 11 тыс. украинцев

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что в случае необходимости в Украине введут еще более строгий карантинный режим.

Тем временем Кабинет Министров утвердил введение чрезвычайной ситуации в Киевской области и ожидает решения Киева о введении чрезвычайной ситуации.

 

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