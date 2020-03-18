Україна і Польща хочуть запустити спецпотяги для евакуації українців

Україна спільно з Польщею працює над запуском спеціальних поїздів для евакуації українців, які не встигли повернутися в Україну до закриття кордонів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, передають Українські Новини.



"Спільно з польською залізницею ми працюємо над запуском спецпоїздів для евакуації Українців з Польщі", - сказав президент.



Також президент повідомив, що в середу ввечері президентський літак забере з Відня (Австрія) 33 українця, серед яких жінки, діти і пенсіонери.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликає українців, які перебувають за кордоном, зареєструватися в системі "Друг" Міністерства закордонних справ для формування списків на евакуацію.



Крім того, в середу 57 авіарейсів повернуть додому більше 11 тис. українців.



Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що в разі необхідності в Україні введуть ще більш суворий карантинний режим.



Тим часом Кабінет Міністрів затвердив введення надзвичайної ситуації в Київській області і чекає на рішення Києва про введення надзвичайної ситуації.