підписатися на розсилку
27.3 28.5
29.5 31.5
˟
18 березня 2020, середа, 21:10 13
Зовнішня політика 2020-03-18T23:00:02+02:00
Українські Новини
Україна і Польща хочуть запустити спецпотяги для евакуації українців

Україна і Польща хочуть запустити спецпотяги для евакуації українців

Валерия Драгомирова
Польща, Україна, закриття кордону, Евакуація українців
Поїзд
Поїзд

Україна спільно з Польщею працює над запуском спеціальних поїздів для евакуації українців, які не встигли повернутися в Україну до закриття кордонів.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Спільно з польською залізницею ми працюємо над запуском спецпоїздів для евакуації Українців з Польщі", - сказав президент.

Також президент повідомив, що в середу ввечері президентський літак забере з Відня (Австрія) 33 українця, серед яких жінки, діти і пенсіонери.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликає українців, які перебувають за кордоном, зареєструватися в системі "Друг" Міністерства закордонних справ для формування списків на евакуацію.

Крім того, в середу 57 авіарейсів повернуть додому більше 11 тис. українців.

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що в разі необхідності в Україні введуть ще більш суворий карантинний режим.

Тим часом Кабінет Міністрів затвердив введення надзвичайної ситуації в Київській області і чекає на рішення Києва про введення надзвичайної ситуації.

 

Більше новин про: Польща Україна закриття кордону Евакуація українців

Росія закрила залізничне сполучення з Україною та ...
Українців найближчим часом вивезуть з Польщі, - Кр...
Skyup відкриває продаж квитків за пільговими цінам...
Сьогодні 57 авіарейсів повернуть додому понад 11 т...
На коронавірус перевірили 640 осіб станом на 17 березня
Президент може отримати повноваження самостійно вводити надзвичайний стан
Новини
Кількість хворих на коронавірус в Україні збільшилася до 16 осіб 22:38
Коронавірус. Фото: pixabay
З'явилася онлайн-карта розповсюдження коронавірусу в Україні 22:25
НБУ продав $200 млн на міжбанку для стримування девальвації 21:43
Україна і Польща хочуть запустити спецпотяги для евакуації українців 21:10
Сьогодні 57 авіарейсів повернуть додому понад 11 тис. українців, - Зеленський 20:48
більше новин
В Чернівецькій області померла молода дівчина, у якої підтвердили коронавірус 20:56
Василь Хрущ: Негатив навколо земельної реформи – через недовіру до правової системи держави 11:35 Думка
В Kharkiv Palace відбулося засідання першого в Україні антикризового штабу на чолі з Ярославським 16:42
Друзі померлого фермера охороняють його могилу, щоб рейдери не знищили тіло 11:11
Ярославський домовився з Джеком Ма, і в Україну їдуть тест-системи на короновірус 08:45
більше новин
За порушення карантину загрожує штраф 170 тис. гривень і 8 років в'язниці: Рада прийняла закон 08:53
Коронавірус може кілька годин жити у повітрі і декілька днів на поверхні, - дослідження 10:34
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус забрав життя вже 7 тис. осіб. Дані на 17 березня 09:00
Рада скасувала пленарні засідання через карантин 09:40
"Дарниця" і Zagoriy Foundation передають апарати вентиляції легень Київській лікарні швидкої допомоги 19:50
більше новин
"Київпастранс" буде карати водіїв, які пускають більше 10 чоловік в транспорт
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok