В МИД рассказали, что делать украинцам, которые застряли за границей

Из-за коронавирусной эпидемии большинство стран отменили рейсы и закрыли авиалинии, из-за чего большинство украинцев застряли на границах и не имеют возможности вернуться на территорию Украины. Из-за этого Министерство иностранных дел обнародовало разъяснения для тех, кто оказался в такой ситуации.

Прежде всего, в ведомстве рекомендуют обратиться в украинские консульства а также зарегистрироваться в системе ДРУГ. Это специальная система МИД, в которую граждане вносят свои данные и сообщают МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране.

Списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы.

Если граждане Украины находятся за границей и не могут связаться с консульством из-за перегруженности "горячей линии", следует зайти на страницу посольства или консульства Украины в стране пребывания.

Телефон горячей линии продолжает работать и принимать звонки в порядке очереди: +38 (044) 238-16-57.

"В вашей ситуации необходимо предоставить посольству Украины копии ваших документов и информацию о вашем местонахождении.

На основании полученных данных посольство обратится к официальным органам по месту пребывания, с просьбой оказать вам помощь в решении административных вопросов. В частности, продлить срок пребывания без наложения санкций", - отметили в министерстве.

Кроме того, в связи с ситуацией, в социальных сетях были созданы специальные каналы, с помощью которых украинцы могут связаться друг с другом и объединяться для того, чтобы совместно искать альтернативы возвращения домой.

По данным на 16 марта, в социальных сетях были созданы кооперативные каналы для следующих стран:

Для того, чтобы узнать больше информации и обновлений, в мессенджере Телеграм введите в поиске "хочу домой".

Как сообщали Українські Новини, в Госпогранслужбе заявили, что украинцы, застрявшие в Египте, должны возвращаться самотоятельно.