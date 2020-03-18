Сьогодні 57 авіарейсів повернуть додому понад 11 тис. українців, - Зеленський

В той час, як МАУ призупинила міжнародні рейси, 57 авіарейсів повертають на територію країни 11,5 тис. українців з-за кордону в середу. Про це Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, передають Українські Новини. "Сьогодні виконуються 57 рейсів, які повертають додому 11,5 тис. українців", - сказав він. Він повідомив, що літаки доставляють в Україну громадян, які застрягли на території Австрії та Шрі-Ланки. В 13:30 рейс вилетів з Відня (Австрія), частина українців, які перебувають на Шрі-Ланці теж прилетіла. Інші прибудуть додому до кінця дня. Як повідомляли Українські Новини, Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що в разі необхідності в Україні введуть ще більш суворий карантинний режим. Тим часом Кабінет Міністрів затвердив введення надзвичайної ситуації в Київській області і чекає на рішення Києва про введення надзвичайної ситуації. Також ми писали, що таке надзвичайна ситуація, яку вводять області через коронавірус. Раніше Кабінет Міністрів призупинив всі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 осіб в один транспорт з 12:00 18 березня.