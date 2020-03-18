МАУ приостановила международные рейсы. Что делать с билетами

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановила международные рейсы на время карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українські Новини.



"МАУ приостановила плановые операции по всей своей маршрутной сети в соответствии с указом Президента Украины и решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о временном приостановлении пересечения государственной границы с целью предотвращения распространения COVID-19. на территории Украины", - говорится в нем.



Отмечается, что за период с 17 марта по 3 апреля МАУ отменила более 2 тыс. рейсов.



Также сообщается, что последний рейс МАУ прибыл из Нью-Йорка, самолет приземлился в Киеве в 16:01 по местному времени 17 марта.



"При этом программа регулярных полетов МАУ приостанавливается до отмены карантинных мер в Украине. Все регулярные рейсы удаляются из расписания на период, установленный правительством", - подчеркнула МАУ.



Кроме того, была прекращена продажа билетов на рейсы на время карантина.



При этом, чтобы перевезти туристов обратно в Украину, будут осуществляться чартерные рейсы по контрактам с туристическими агентствами и со всеми санитарными мерами.



В частности, в качестве исключения перевозчикам разрешается осуществлять полеты для перевозки лиц, путешествующих с целью обеспечения защиты национальных интересов и соблюдения международных обязательств; вывозить граждан Украины домой и вывозить иностранных граждан из страны; а также возить представителей дипломатических и гуманитарных миссий.



Что делать с билетами



МАУ предлагает пассажирам альтернативные решения - от перебронирования билетов на более поздний срок до полного возврата денег за билет.



Сообщается, что пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте и/или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести дату своего путешествия на период после 31 марта 2020 года.



Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.



Кроме того, Skyup будет продавать билеты домой застрявшим на курортах украинцам, обещает льготные цены. Однако льготные билеты SkyUp оказались в два раза дороже обычных.