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18 марта 2020, среда, 20:20 281
Общество 2020-03-18T20:21:48+02:00
Українські Новини
МАУ приостановила международные рейсы. Что делать с билетами

МАУ приостановила международные рейсы. Что делать с билетами

Валерия Драгомирова
Карантин, Билеты, Рейсы, МАУ, Коронавирус
МАУ
МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приостановила международные рейсы на время карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українські Новини.

"МАУ приостановила плановые операции по всей своей маршрутной сети в соответствии с указом Президента Украины и решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о временном приостановлении пересечения государственной границы с целью предотвращения распространения COVID-19. на территории Украины", - говорится в нем.

Отмечается, что за период с 17 марта по 3 апреля МАУ отменила более 2 тыс. рейсов.

Также сообщается, что последний рейс МАУ прибыл из Нью-Йорка, самолет приземлился в Киеве в 16:01 по местному времени 17 марта.

"При этом программа регулярных полетов МАУ приостанавливается до отмены карантинных мер в Украине. Все регулярные рейсы удаляются из расписания на период, установленный правительством", - подчеркнула МАУ.

Кроме того, была прекращена продажа билетов на рейсы на время карантина.

При этом, чтобы перевезти туристов обратно в Украину, будут осуществляться чартерные рейсы по контрактам с туристическими агентствами и со всеми санитарными мерами.

В частности, в качестве исключения перевозчикам разрешается осуществлять полеты для перевозки лиц, путешествующих с целью обеспечения защиты национальных интересов и соблюдения международных обязательств; вывозить граждан Украины домой и вывозить иностранных граждан из страны; а также возить представителей дипломатических и гуманитарных миссий.

Что делать с билетами

МАУ предлагает пассажирам альтернативные решения - от перебронирования билетов на более поздний срок до полного возврата денег за билет.

Сообщается, что пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте и/или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести дату своего путешествия на период после 31 марта 2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

Кроме того, Skyup будет продавать билеты домой застрявшим на курортах украинцам, обещает льготные цены. Однако льготные билеты SkyUp оказались в два раза дороже обычных. 

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