Гривна на межбанке обвалилась еще на 32 копейки

В то время, как НБУ снова обвалил курс нацвалюты, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 38 коп. в среду снизился на 32 коп. до 27,40 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,00-27,06 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,26-27,32 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,37-27,41 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,42% с 23,74 UAH/USD до 27,40 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 марта, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH/USD.

Также в киевских обменниках доллар резко перевалил за отметку 28. При этом средний курс покупки евро понизился на 16,27 коп. до 29,6203 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,13 коп. до 31,3024 UAH/EUR.

Тем временем население купило $300 млн за первую неделю кризиса.

А в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.