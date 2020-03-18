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18 марта 2020, среда, 17:25 694
Экономика 2020-03-18T17:27:02+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке обвалилась еще на 32 копейки

Гривна на межбанке обвалилась еще на 32 копейки

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Межбанк, курс гривны на межбанке
Курс гривны
Курс гривны

В то время, как НБУ снова обвалил курс нацвалюты, курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения во вторник на 38 коп. в среду снизился на 32 коп. до 27,40 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,00-27,06 UAH/USD, затем котировки выросли до 27,26-27,32 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,37-27,41 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 15,42% с 23,74 UAH/USD до 27,40 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 марта, на 21,19 коп. до 27,2685 UAH/USD.

Также в киевских обменниках доллар резко перевалил за отметку 28. При этом средний курс покупки евро понизился на 16,27 коп. до 29,6203 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,13 коп. до 31,3024 UAH/EUR.

Тем временем население купило $300 млн за первую неделю кризиса.

А в банковской системе образовался дефицит наличной валюты. Из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой.

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