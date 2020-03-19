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19 марта 2020, четверг, 06:11 1661 Документ
Кабмин 2020-03-19T06:11:01+02:00
Українські Новини
Минветеранов будет праздновать 75-летие Победы и даже разработало план торжеств

Минветеранов будет праздновать 75-летие Победы и даже разработало план торжеств

Павел Твердохлиб
День Победы, 9 мая, Минветеранов
Минветеранов. Фото: mva.gov.ua
Минветеранов. Фото: mva.gov.ua

Министерство по делам ветеранов Украины сообщило, что намерено праздновать 75-летие победы над нацизмом во Второй мировой войне и разработало соответствующий план государственных торжественных мероприятий. Однако уточним, что ответ министерством был предоставлен еще до введения карантина в Украине для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом говорится в ответе министерства на информационный запрос Українських Новин.

"Минветеранов, с целью сохранения памяти о вкладе и роли украинского народа в победу над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, обеспечения организации проведения на государственном уровне мероприятий по подготовке и празднованию в 2020 году Дня памяти и примирения и 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, разработало проект распоряжения Кабинета Министров Украины "О мероприятиях по празднованию в 2020 году Дня памяти и примирения и 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", - сказано в ответе.

Также в ответе Минветеранов указано, что "указанным проектом распоряжения предусматривается утвердить План мероприятий по празднованию в 2020 году Дня памяти и примирения и 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Отметим, с 12 марта на всей территории Украине был введен общенациональный карантин в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Напомним, 14 марта Министерство иностранных дел (МИД) Украины сообщило, что будет праздновать День Победы, несмотря на заявление министра Пристайко об обратном.

3 марта  сопредседатель фракции "Оппозиционная платфора - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко потребовал уволить министра Пристайко за отказ праздновать государственный праздник День Победы.

29 февраля министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая. "Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая", - сказал Пристайко.

Источник : Українські новини
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