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14 марта 2020, суббота, 07:01 8941 Документ
Кабмин 2020-03-14T07:01:01+02:00
Українські Новини
МИД заявляет, что будет праздновать День победы, несмотря на заявление Пристайко об обратном

МИД заявляет, что будет праздновать День победы, несмотря на заявление Пристайко об обратном

Татьяна Зотова
День Победы, МИД Украины, Вадим Пристайко , Министерство иностранных дел Украины, День победы над нацизмом
День победы Фото: 34.ua
День победы Фото: 34.ua

Министерство иностранных дел Украины, в пределах своей компетенции, примет участие в подготовке и организации празднования памятных дат, относящихся к 75 годовщине победы во Второй мировой войне. В частности - и Дня победы. Об этом говорится в официальном ответе на информационный запрос редацийи ИА Українські Новини из отечественного внешнеполитического ведомства.

"При праздновании юбилейных и памятных дат, связанных с событиями Второй мировой войны (Дни памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы), годовщины начала Второй мировой войны и Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков), МИД руководствуется актами Верховной Рады, Президента, Кабинета Министров Украины ... Украина, как член Организации Объединенных Наций, также руководствуется резолюцией Генеральной Ассамблеи А/ЯЕ8/59/26 от 22.11.2004 г.., которой 8-9 мая объявлены днями памяти и примирения", - говорится в письме МИД Украины.

В официальном документе отечественного внешнеполитического ведомства также говорится о том, что в 2020 Министерство иностранных дел Украины обработало подготовленный Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины проект распоряжения Кабинета Министров Украины "О мероприятиях по празднованию в 2020 году Дня памяти "памяти и примирения и 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", а также проект постановления Правительства "Об утверждении Порядка проведения мемориальных и торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне", разработанный Украинским институтом национальной памяти. Предполагается, что после принятия постановления, указанный порядок будет регламентировать сроки проведение подготовительных мероприятий, дату и время проведения торжеств, виды акций, которые будут осуществляться в Украине и за рубежом, а также определит правила использования государственных символов Украины и запретит использование символики тоталитарных режимов (коммунистической и национал-социалистической (нацистской) символики), включая символику государства-агрессора.

В то же время, как сообщали Українські Новини, Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая. Об этом в интервью на телеканале "Украина 24" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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