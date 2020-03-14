МИД заявляет, что будет праздновать День победы, несмотря на заявление Пристайко об обратном

Министерство иностранных дел Украины, в пределах своей компетенции, примет участие в подготовке и организации празднования памятных дат, относящихся к 75 годовщине победы во Второй мировой войне. В частности - и Дня победы. Об этом говорится в официальном ответе на информационный запрос редацийи ИА Українські Новини из отечественного внешнеполитического ведомства.

"При праздновании юбилейных и памятных дат, связанных с событиями Второй мировой войны (Дни памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне (День победы), годовщины начала Второй мировой войны и Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков), МИД руководствуется актами Верховной Рады, Президента, Кабинета Министров Украины ... Украина, как член Организации Объединенных Наций, также руководствуется резолюцией Генеральной Ассамблеи А/ЯЕ8/59/26 от 22.11.2004 г.., которой 8-9 мая объявлены днями памяти и примирения", - говорится в письме МИД Украины.

В официальном документе отечественного внешнеполитического ведомства также говорится о том, что в 2020 Министерство иностранных дел Украины обработало подготовленный Министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины проект распоряжения Кабинета Министров Украины "О мероприятиях по празднованию в 2020 году Дня памяти "памяти и примирения и 75-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", а также проект постановления Правительства "Об утверждении Порядка проведения мемориальных и торжественных мероприятий, посвященных Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне", разработанный Украинским институтом национальной памяти. Предполагается, что после принятия постановления, указанный порядок будет регламентировать сроки проведение подготовительных мероприятий, дату и время проведения торжеств, виды акций, которые будут осуществляться в Украине и за рубежом, а также определит правила использования государственных символов Украины и запретит использование символики тоталитарных режимов (коммунистической и национал-социалистической (нацистской) символики), включая символику государства-агрессора.

В то же время, как сообщали Українські Новини, Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая. Об этом в интервью на телеканале "Украина 24" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.