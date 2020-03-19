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19 березня 2020, четвер, 06:11 18 Документ
Кабмін 2020-03-19T08:15:20+02:00
Українські Новини
Мінветеранів буде святкувати 75-річчя Перемоги та навіть розробило план урочистих заходів

Мінветеранів буде святкувати 75-річчя Перемоги та навіть розробило план урочистих заходів

Павло Твердохліб
День Перемоги, 9 травня, Мінветеранів, Міністерство у справах ветеранів України
Мінветеранів. Фото: mva.gov.ua
Мінветеранів. Фото: mva.gov.ua

Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що має намір святкувати 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та розробило відповідний план державних урочистих заходів. Однак уточнимо, що відповідь міністерством була надана ще до введення карантину в Україні для запобігання поширення коронавірусу.

Про це йдеться у відповіді міністерства на інформаційний запит Українських Новин.

"Мінветеранів, з метою збереження пам'яті про внесок та роль українського народу у перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, забезпечення організації проведення на державному рівні заходів з підготовки та відзначення у 2020 році Дня пам'яті та примирення і 75-х річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, розробило проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи з відзначення у 2020 році Дня пам'яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років", - вказано у документі.

Також у відповіді Мінветеранів вказано, що "зазначеним проектом розпорядження передбачається затвердити План заходів з відзначення у 2020 році Дня пам'яті та примирення і 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

Зазначимо, з 12 березня на всій території Україні був введений загальнонаціональний карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі.

Нагадаємо, 14 березня Міністерство закордонних справ (МЗС) України повідомило, що буде святкувати День Перемоги, незважаючи на заяву міністра Пристайка про зворотне.

3 березня співголова фракції "Опозиційна платфора - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що вимагає звільнити міністра Пристайко за відмову святкувати державне свято День Перемоги.

29 лютого міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна не буде приймати участь у святкуванні 75-ї річниці закінчення Другої світової війни 9 травня. "Наша позиція залишається такою, якою вона є: ні, ми не збираємося святкувати 9 травня", - сказав Пристайко.

Джерело : Українські новини
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