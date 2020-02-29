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29 февраля 2020, суббота, 18:46 31
Политика 2020-02-29T18:46:54+02:00
Українські Новини
Нет, мы не собираемся праздновать 9 мая, — глава МИД Пристайко о государственном празднике

Нет, мы не собираемся праздновать 9 мая, — глава МИД Пристайко о государственном празднике

Валерия Драгомирова
9 мая, Вадим Пристайко , Владимир Зеленский, День победы над нацизмом
Вадим Пристайко. Скриншот: YouTube/Украина 24
Вадим Пристайко. Скриншот: YouTube/Украина 24

Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны 9 мая. Об этом в интервью на телеканале "Украина 24" заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Он сказал, что приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в параде Победы в Москве не приходило.

"Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире", – подчеркнул Пристайко.

Напомним, День победы над нацизмом во Второй мировой войне — государственный праздник и выходной день в Украине, который отмечается 9 мая, начиная с 2016 года. Этот памятный день пришел на смену советскому Дню Победы. 

9 апреля 2015 года законопроект № 2539 "Об увековечивании победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 годов" был принят Верховной Радой Украины в рамках голосования по пакету законопроектов о декоммунизации.

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