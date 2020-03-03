Бойко требует уволить министра Пристайко за отказ праздновать госпраздник День Победы

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платфора - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Украина не будет праздновать 9 мая, считает, что Пристайко должен быть отправлен в отставку.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Оппозиционный политик подчеркнул, что такие заявления оскорбительны для украинского народа.

"Пристайко должен быть уволен. Мы обязательно проголосуем за его отставку. Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы 9 Мая оскорбительны для украинского народа. Таких людей не должно быть во власти. Он раскалывает общество, его заявления усиливают конфронтацию и унижают ветеранов Великой Отечественной войны", - акцентировал Бойко.

Как сообщали Українські Новини, 29 февраля Пристайко заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая", - сказал Пристайко.