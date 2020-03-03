подписаться на рассылку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
03 марта 2020, вторник, 15:43 272
Верховная Рада и партии 2020-03-03T15:43:32+02:00
Українські Новини
Бойко требует уволить министра Пристайко за отказ праздновать госпраздник День Победы

Бойко требует уволить министра Пристайко за отказ праздновать госпраздник День Победы

Ирина Дорофейчук
День Победы, МИД Украины, 9 мая, Вадим Пристайко , Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платфора - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Украина не будет праздновать 9 мая, считает, что Пристайко должен быть отправлен в отставку.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Оппозиционный политик подчеркнул, что такие заявления оскорбительны для украинского народа.

"Пристайко должен быть уволен. Мы обязательно проголосуем за его отставку. Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы 9 Мая оскорбительны для украинского народа. Таких людей не должно быть во власти. Он раскалывает общество, его заявления усиливают конфронтацию и унижают ветеранов Великой Отечественной войны", - акцентировал Бойко.

Как сообщали Українські Новини, 29 февраля Пристайко заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая", - сказал Пристайко.

Больше новостей о: День Победы МИД Украины 9 мая Вадим Пристайко Оппозиционная платформа - За жизнь Юрий Бойко ОПЗЖ

Симптомы коронавируса у заразившегося украинца появились через неделю
Гончарук разрешил главам госкомпаний получать зарплату больше, чем у Трампа
Новости
Прорыв теплотрассы случился на мосту Патона. Фото:
В Киеве мост Патона превратился в водопад. Прорвало теплотрассу 16:54
СБУ закрыла дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина 16:53
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
В Верховной Раде зарегистрировали постановление о выражении недоверия Генпрокурору Рябошапке 16:45
Скриншот:youtube/Радіо Свобода Україна
Порошенко рассказал, что сын не спрашивал у него разрешения, идти ли ему на концерт русского репера в Лондоне 16:40
Симптомы коронавируса у заразившегося украинца появились через неделю 16:36
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
МВД получило материалы по возможно незаконной слежке в Украине за должностными лицами США 12:00
В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа
Коронавирус добрался до Украины. Данные о распространении вируса на 3 марта 14:09 Карта
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
больше новостей
В Черновцах из-за больного коронавирусом на карантин отправили 35 человек, - СМИ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok