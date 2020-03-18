В некоторых супермаркетах вводят ограничение на количество покупок

В условиях карантина во всех областях Украины наблюдается повышенный спрос в супермаркетах. Люди покупают в основном товары первой необходимости — хлеб, крупы, туалетную бумагу и тому подобное. И в связи с ажиотажем сеть магазинов "АТБ" вводит ограничение на товары, передают Українські Новини.

Помимо украинцев, которые запасаются товарами на время карантина, продукты скупают и недобросовестные покупатели, которые затем спекулируют на этих же товарах.

Компания "АТБ-Маркет" вводит во всех супермаркетах превентивные меры и начиная с 18 марта в магазинах будет действовать ограничение на продажу товаров в одни руки.

В частности, вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более 5 штук в одни руки.

"Эти меры вынужденные и направлены на борьбу со спекулянтами. Заботясь о клиентах, компания «АТБ-Маркет» боролась и будет бороться с искусственным ажиотажем на продукты первой необходимости. Просим наших покупателей с пониманием отнестись к введенным ограничениям", — сообщили Информатору в пресс-службе компании.

Как сообщали Українські Новини, парламент утвердил наказание за нарушение условий карантина.

При этом в столице продолжают работать стихийные рынки и ларьки с шаурмой.