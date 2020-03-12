В "Cільпо", "Форе" и Fozzy похвастались, что пустых полок и дефицита у них нет

Торгово-промышленная корпорация Fozzy Group (Вишневое, Киевская область) констатирует отсутствие дефицита товаров в своих магазинах даже несмотря на ажиотаж покупателей.

Об этом Українським Новинам сообщила руководитель департамента корпоративных коммуникаций корпорации Нина Мищенко.

"Магазины работают в штатном режиме, товары доступны в достаточном количестве. Пустых полок нет и мы активно работаем, чтобы всем всего хватало", - сообщила она.

По ее словам, введены проверки состояния здоровья каждого сотрудника перед допуском на рабочее место.

Также увеличена частота обработки дезинфицирующим средством поверхностей, которые относятся к зонам пользования большим количеством гостей (кассы, ручки тележек, витрины, дверные ручки и т.д.) и увеличена частота проведения дезинфекции рук всех сотрудников магазинов корпорации.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта по 3 апреля.

Fozzy Group объединяет сеть супермаркетов "Сильпо", магазинов формата "у дома" "Фора", оптовых гипермаркетов Fozzy, дискаунтера Thrash!, фармацевтических супермаркетов "Била ромашка", магазинов электроники Ringoo, а также Нежинский консервный завод (ТМ "Нежин"), птицефабрику ПКФ "Варто".

В Fozzy Group входят рестораны "У Хромого Пола" и "Старомак", "Диван" и La Bodeguita del Medio, "У Голема", "Чарка, Кружек и Гачек", Mi piace, Tatami, "Славянский двор", Karluv Most, "Фреш-кафе", а также сеть туристических агентств "Сильпо Вояж".

Согласно данным реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечным бенефициаром корпорации является Владимир Костельман.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре 2018 года Fozzy Group попала под санкции России.

В список лиц, против которых Россия ввела санкции, попал владелец корпорации Владимир Костельман.