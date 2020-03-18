Fozzy Group не вводитиме обмеження на кількість покупок

Торгово-промислова корпорація Fozzy Group (Вишневе, Київська область), де раніше констатували відсутність дефіциту на продукти, не планує вводити обмеження на кількість товарів, які купуються одним покупцем. Про це Українським Новинам повідомила керівник департаменту корпоративних комунікацій корпорації Ніна Міщенко.

"Обмеження не вводилися і поки не плануються", - повідомила вона.

Раніше Fozzy Group повідомляла, що її магазини в торгових центрах продовжують працювати.

Як повідомляли Українські Новини, до 3 квітня на території України запроваджено карантин для запобігання поширення коронавірусу.

В рамках карантину припинена робота розважальних закладів та закладів сфери послуг, а також авіа-, залізничного і автобусне сполучення.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляє, що термін карантину можуть продовжити в залежності від епідеміологічної ситуації.

Раніше повідомлялося про те, що в мережі магазинів "АТБ" ввели обмеження на товари.