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18 марта 2020, среда, 15:25 94
Силовые структуры 2020-03-18T15:26:54+02:00
Українські Новини
В Украину не пустили 400 иностранцев за сутки перед закрытием границ

В Украину не пустили 400 иностранцев за сутки перед закрытием границ

Валерия Драгомирова
Пограничники, Госпогранслужба, Въезд в Украину, карантин в Украине
Самолет.Фото: pixabay
Самолет.Фото: pixabay

Пограничники не пустили в Украину 400 иностранцев за последние сутки перед закрытием пунктов пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Во въезде за сутки отказали почти 400 иностранцам", - сказали в ведомстве.

Им отказано во въезде с полночи 16 марта до полночи 17 марта.

При этом, среди более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу, больше 10 000 последовали на выезд.

В Госпогранслужбе отмечают сокращение трафика через границу.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Также полный список закрытых пунктов перехода границы

Кроме того, кто находится в группе риска и как можно заразиться коронавирусом.

Тем временем 17 марта Рада приняла законопроект №3219 о борьбе с распостранением коронавируса. Позже Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина.

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