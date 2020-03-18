В Украину не пустили 400 иностранцев за сутки перед закрытием границ

Пограничники не пустили в Украину 400 иностранцев за последние сутки перед закрытием пунктов пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба Госпогранслужбы."Во въезде за сутки отказали почти 400 иностранцам", - сказали в ведомстве.Им отказано во въезде с полночи 16 марта до полночи 17 марта.При этом, среди более 13 тысяч иностранцев, которые пересекали границу, больше 10 000 последовали на выезд.В Госпогранслужбе отмечают сокращение трафика через границу.Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.Также полный список закрытых пунктов перехода границы. Кроме того, кто находится в группе риска и как можно заразиться коронавирусом.Тем временем 17 марта Рада приняла законопроект №3219 о борьбе с распостранением коронавируса. Позже Зеленский одобрил штрафы в 170 тыс. гривен и лишение свободы от 5 до 8 лет за нарушение карантина.