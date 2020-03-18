В Марокко два крупных торнадо пронеслись возле жилых кварталов

Помимо коронавирусной пандемии, которая на сегодняшний день забрала около 7 тысяч людей по всему миру, в Марокко два мощнейших торнадо чуть не забрали жизни людей города Уэд-Зем. Об этом сообщает издание Keraunos.

Отмечается, что местные жители города сняли на видео проявление сильной непогоды в регионе, где два крупных торнадо пронеслись возле жилых районов города.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году в США произошли два мощных торнадо, погибли 14 человек.

Кроме того, сообщалось, что Японский ураган "Хагибис" может вызвать вспышку сильной эпидемии. Из-за тайфуна смыло радиоактивные мешки с Фукусимы. Также пострадали заводы Hitachi и Panasonic.

Помимо этого, в 2018 году количество пострадавших от цунами и землетрясений в Индонезии почти достигло 400 человек.