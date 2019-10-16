Тайфун "Хагибис" смыл в радиоактивные мешки с Фукусимы в океан

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на Министерство экологии Японии.

По информации ведомства, мешки были обнаружены ниже по течению. В японском минэкологии заверяют, что вреда окружающей среде нанесено не было, поскольку герметичные мешки найдены неповрежденными. В то же время чиновники заявили, что предпримут превентивные меры, чтобы не допустить подобного при следующем ударе стихии.

Как сообщали Українські Новини, метеослужбы накануне предупредили о вероятности тяжелых последствий урагана, когда небо над Япониней стало фиолетовым.

Ранее, во Вьетнаме жертвами тайфуна "Вифа" стали 12 человек, еще 9 пропали без вести, а тайфун в Китае с красным уровнем опасности оставил после себя ужасные последствия в Тайване и унес жизни по меньшей мере 28 человек, еще два десятка считаются пропавшими без вести.