В результате двух торнадо в округе Ли штата Алабама погибли не менее 14 человек. Об этом сообщает WSFA.

По данным шерифа округа Джея Джонса, численность погибших может вырасти, так как некоторые люди пока считаются пропавшими без вести. Несколько человек с серьезными травмами были доставлены в больницу.

Сильнее всего от торнадо пострадал населенный пункт Борегар, где разрушены или получили повреждения многие дома. В целях безопасности 4 марта в округе закроют все школы.

BREAKING: Photos show catastrophic damage in Beauregard, Alabama. Pictures are from the aftermath of two large tornadoes. Multiple fatalities reported. #Tornado #Alabama (photos from @BreakingNLive ) pic.twitter.com/7ZUTjwsSm1 — Global News Network (@GlobalNews77) 3 марта 2019 г.

More storm damage... about to totally dark, I still hear helicopters and emergency sirens. #tornado in Bearegard pic.twitter.com/nWm1bRNeHW — Scott Fillmer (@scottfillmer) 3 марта 2019 г.

This is what Lee Road 100 looks like just outside of Beauregard. Incredible destruction from this #tornado @spann pic.twitter.com/EE91ONjTbm — Scott Fillmer (@scottfillmer) 3 марта 2019 г.

Как сообщали Українськi Новини, утром 26 января на известный курорт Турции Анталию и ее окрестности обрушились сильные грозы с торнадо и большим градом.

Провинция Анталия уже была поражена сильным торнадо двумя днями ранее, 24 января. Тогда сообщалось о двух погибших.