Японский ураган "Хагибис" может вызвать вспышку сильной эпидемии

Правительство Японии квалифицировало тайфун "Хагибис", который обрушился на Японию в выходные, как тяжелое стихийное бедствие, а число погибших возросло до 79. Об этом сообщает телеканал NHK.

"В Японии люди продолжают приходить в себя от тайфуна "Хагибис", в некоторых городах готовятся к сильным дождям. Спасатели до сих пор ищут восьмерых людей. Количество погибших сейчас – 79", – говорится в сообщении.

Указано, что более 4000 человек все еще находятся в центрах эвакуации по всей стране. Медики предупреждают людей в убежищах о вспышках гриппа.

В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов, разрушения набережных зафиксированы почти в 80 местах. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные. Перекрыты некоторые участки скоростных автомобильных дорог.

Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю.

Япония после урагана. Скриншот: YouTube/Guardian News

Как сообщали Українські Новини, из-за тайфуна смыло радиоактивные мешки с Фукусимы. Также пострадали заводы Hitachi и Panasonic.