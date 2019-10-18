Японский ураган "Хагибис" может вызвать вспышку сильной эпидемии

Правительство Японии квалифицировало тайфун "Хагибис", который обрушился на Японию в выходные, как тяжелое стихийное бедствие, а число погибших возросло до 79. Об этом сообщает телеканал NHK. "В Японии люди продолжают приходить в себя от тайфуна "Хагибис", в некоторых городах готовятся к сильным дождям. Спасатели до сих пор ищут восьмерых людей. Количество погибших сейчас – 79", – говорится в сообщении. Указано, что более 4000 человек все еще находятся в центрах эвакуации по всей стране. Медики предупреждают людей в убежищах о вспышках гриппа. В пострадавших районах не работают более 230 школ, закрыты десятки супермаркетов, вышли из строя свыше 120 банкоматов. Разливы рек и водоемов, разрушения набережных зафиксированы почти в 80 местах. Из-за подтоплений по-прежнему не налажено движение на ряде железнодорожных линий, включая скоростные. Перекрыты некоторые участки скоростных автомобильных дорог. Тайфун "Хагибис" ударил по основной территории Японии и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю. Япония после урагана. Скриншот: YouTube\/Guardian News Как сообщали Українські Новини, из-за тайфуна смыло радиоактивные мешки с Фукусимы. Также пострадали заводы Hitachi и Panasonic.