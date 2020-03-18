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18 марта 2020, среда, 14:40 160
Мир 2020-03-18T15:20:30+02:00
Українські Новини
В Иране от коронавируса вылечилась 103-летняя женщина

В Иране от коронавируса вылечилась 103-летняя женщина

Елизавета Кесельман
Иран, Борьба с коронавирусом, коронавирус в Иране
Коронавирус. Скриншот видео MSNBC
Коронавирус. Скриншот видео MSNBC

В то время, как в Украине коронавирус подтвердился у народного депутата Сергея Шахова, в Иране от COVID-19 удалось вылечиться 103-летней женщине. Об этом передает издание middle east monitor.

В частности, неделю назад в больницу поступила женщина 103 лет с симптома коронавирусной инфекции.

"Женщина в течение недели лечилась в больнице в Симнани из-за заражения коронавирусом, полностью выздоровела и была выписана", — сообщил ректор университета медицинских наук в Симнани Невод Данаи.

Так, 103-летняя иранка стала вторым самым старым в мире человеком, который вылечился от коронавирусной болезни.

Как сообщали Українські Новини, коронавирусом за сутки заразились 12 тысяч человек.

Кроме того, Киевская область из-за коронавируса ввела режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем 17 марта обнаружили 7 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Украине, из них 1 летальный.

Также Швеция закрывает въезд для иностранцев из-за пандемии коронавируса.

Помимо этого, в США за сутки от коронавируса погибли 108 человек.

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